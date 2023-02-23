中国日报网2月22日电 随着中国疫情防控政策优化，以及各项经济政策的落地实施，春节过后，外商和外资开始在中国重新聚集。

商务部最新发布数据显示，2023年开年首月中国实际使用外资金额1276.9亿元，同比增长14.5%，彰显中国依然是外商投资兴业的热土。

美国《华尔街日报》报道称，随着中国重新开放，跨国企业的高管们正陆续“重返”中国。

1月底，大众汽车首席执行官奥博穆(Oliver Blume)对中国进行了5天的访问。大众公司表示，此次访问“是向我们在该地区的合作伙伴发出的一个非常强烈的信号，明确了中国市场对我们的重要性”。

文章说，与此同时，苹果公司首席执行官库克和辉瑞公司首席执行官艾伯乐(Albert Bourla)预计将在下个月访问中国。梅赛德斯-奔驰集团董事长康林松（Ola K llenius）也计划近期访问中国。对于许多跨国公司高管而言，这将是自新冠疫情暴发以来首次访问中国。

文章认为，跨国公司高管纷纷访华表明，尽管全球地缘政治紧张局势加剧，西方企业仍在寻找中国重新开放带来的商机。对全球许多巨头企业来说，中国始终是一个顶级制造中心和消费市场。

据悉，未来几个月，中国还将举办一系列论坛和展会，包括中国发展高层论坛、博鳌亚洲论坛、上海国际汽车工业展览会等，都将吸引跨国公司高层参会。

事实上，不仅跨国公司高管们纷纷准备访问中国，全球资本也在重回这片投资热土。

摩根斯坦利、高盛等国际投行纷纷调高中国经济增速预期，认为中国经济将迎来快速反弹，国际社会对中国的发展信心持续增强。

英国《金融时报》2月8日报道称，2023年迄今为止，外资通过香港“沪港通”买入两市股票的金额已飙升至1410亿元人民币，是2021年同期纪录的两倍多。“沪港通”机制于2014年启动，是沪港股票市场交易互联互通机制。

法国兴业银行亚洲股票策略主管弗兰克·本兹拉说:“自沪港通启动以来，这是惊人的数据。”

他补充说，“现在资金真的回来了，因为市场已经确信2023年将是中国经济增长的一年。”

【中国那些事儿|第899期】

监制：吴艳鹏

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