“当前最火爆的交易是‘做多中国股票’。”美国《华尔街日报》日前援引一份全球基金经理调查报告时这样报道。

投资动向往往预示着经济走向。针对上述大量增持追踪中国股票的基金及中国相关股票的新动向，国际观察人士认为，全球投资者看好中国优化调整防疫政策后的强劲增长“红利”，相信中国将继续成为全球经济增长的“动力源”，并用实际行动对中国经济投下信任票。

磁力强：中国市场吸引外资

路孚特理柏数据公司数据显示，今年以来，投资者向购买中国股票的美国共同基金和交易所交易基金追加投资逾20亿美元。这类基金已连续5周出现资金净流入，而专注美国的股票基金遭遇资金净流出。

目前，追踪在美国、中国内地和香港上市的中国公司股票的明晟中国指数较去年10月低点上涨约45%。美国投行高盛预计，中国股市将持续走高，明晟中国指数今年有望上涨24%。

美国银行日前发布的2月全球基金经理调查报告显示，“做多中国股票”已取代“做多美元”，成为受访者认同比例最高的“最火爆交易”。瑞银全球财富管理公司美洲资产配置主管贾森·德拉霍说，当前中国和亚洲部分地区增长前景比美国更有吸引力。

《日本经济新闻》报道，在中国优化调整防疫政策后，与中国相关的股票成为热门投资主题。知名投资机构赛恩资产管理公司、阿帕卢萨资产管理公司等纷纷增持中概股。此外，部分在中国有大量业务的跨国公司股票也受到追捧，大众汽车、苹果公司等股价上涨。

外资渴望抓住中国经济发展机遇。中国商务部数据显示，开年首月中国实际使用外资金额1276.9亿元，同比增长14.5%。“完全有理由对中国市场抱有信心。”路易威登集团首席执行官贝尔纳·阿尔诺说。

活力旺：中国经济快速恢复

分析人士认为，外资青睐中国市场，是因为当前中国经济向好的要素不断聚集。世界见证了中国经济“开门红”，感知到中国经济迸发的澎湃活力。

今年1月，中国制造业采购经理指数在连续3个月收缩后重返扩张区间，释放开年制造业回暖积极信号。春节假期，全国实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%；全国重点零售和餐饮企业销售额增长6.8%；电影票房突破67亿元，为中国影史春节档票房第二名。

据彭博社报道，中国2月经济活动加速，大城市道路出现拥堵，餐厅和商店收入增加。瑞银公布的最新中国消费数据显示，外出就餐、线下购物和娱乐消费额均有所增加。

横向比较，中国经济堪称世界经济中一抹亮色，国际机构纷纷上调中国经济增长预期。1月底，国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容，大幅上调今年中国经济增长预期至5.2%。

国际评级公司惠誉日前预计，中国2023年国内生产总值将增长5.0%，远高于其先前估计的4.1%。美国银行、摩根士丹利分别将今年中国经济增速预期上调到5.5%和5.7%。

法国兴业银行经济学家米歇尔·林预计，今年中国国内消费有望增长9.7%。她说，中国家庭有储蓄可用于消费，同时劳动力市场特别是消费服务业就业恢复也将刺激消费。

动力足：中国动能增益世界

不少观察人士和机构认为，中国作为全球经济主要引擎的角色没有改变，期待中国经济在实现高质量发展的同时，为世界经济复苏注入新动能。

中国超大规模市场一直为世界经济提供稳定需求。2022年，中国连续6年保持货物贸易第一大国地位，进口达18.1万亿元，较上年增长4.3%。新的一年，各方期盼中国市场“东风”带来更多红利。

美国伊利诺伊理工大学经济学教授哈伊里·图尔克日前在接受新华社记者采访时说，2023年发达国家仍面临经济衰退风险，中国依然是全球经济增长主要引擎。

亚洲开发银行首席经济学家朴之水表示，中国经济恢复将对亚洲经济产生巨大推动作用。中国消费者需求大幅回升，不仅提振各贸易伙伴对华出口，也有利于同中国相连的所有价值链。

（据新华社北京2月22日电 记者俞懋峰）

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