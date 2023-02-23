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美知名学者——

安理会对“北溪”管道事件进行调查是“全球优先事项”

2023年02月23日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社联合国2月21日电  （记者尚绪谦）美国知名学者、哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯21日受邀向联合国安理会通报“北溪”天然气管道爆炸事件时说，安理会对这一事件进行国际调查是“全球优先事项”。

　　萨克斯当天以个人名义参加由俄罗斯提议召开的安理会讨论“北溪”管道爆炸事件会议。他说，2022年9月“北溪”管道遭破坏是“国际恐怖主义事件”，对和平构成威胁。安理会有责任找出肇事者以伸张国际正义，为受害者寻求补偿，避免此类事件再次发生。

　　萨克斯强调，“北溪”管道遭破坏，不仅造成重大经济损失，还对海底电缆、输电线路等跨境基础设施构成严重威胁。许多欧洲国家最近已对海上基础设施安全表示担忧。有鉴于此，安理会对“北溪”管道事件进行调查是“全球优先事项”。

　　萨克斯说，迄今只有美国调查记者西摩·赫什据知情人提供的信息对“北溪”事件进行过详细讲述。赫什爆料说，“北溪”管道遭遇爆炸是美国军方在总统拜登授意下实施的。美方声称赫什说法“完全虚假”，却未提供任何证伪的信息，也未提供其他可信解释。

　　萨克斯指出，拜登及美国务卿布林肯等人在“北溪”管道事件前后的表态均显示出美方对“北溪”存在敌意。有技术能力破坏“北溪”管道的国家包括美国、俄罗斯、英国、波兰、挪威、德国、丹麦和瑞典，而俄罗斯没有破坏“北溪”管道的动机。

　　萨克斯说，据报道，丹麦、德国和瑞典对“北溪”管道事件进行了调查，三国应掌握大量信息，瑞典潜水员勘查了爆炸现场，掌握的信息更多。瑞典调查结果却秘不示人，拒绝同俄方分享调查结果，也不同意与德、丹两国进行联合调查。“鉴于事件关乎全球安全，安理会应要求相关国家立即将调查结果交给安理会。”

　　2022年9月，由俄罗斯经波罗的海向欧洲输送天然气的“北溪”管道遭遇爆炸，各方普遍认为这一事件系“蓄意破坏”。俄罗斯曾多次呼吁共同调查，但遭西方国家拒绝。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月23日 17 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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