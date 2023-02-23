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印尼总统佐科会见秦刚

2023年02月23日05:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报雅加达2月22日电  （记者张杰）当地时间2月22日，印尼总统佐科在雅加达会见到访的外交部长秦刚。

　　佐科请秦刚转达对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿，预祝即将举行的中国全国两会圆满成功，期待双方加紧落实两国元首巴厘岛会晤共识，筹备好下阶段高层往来。佐科说，近年来，印尼同中国务实合作成果丰硕，双边经贸投资额快速增长，中国已成为印尼第二大外资来源地。双方要加快推进雅万高铁、北加里曼丹工业园、新首都建设等重点项目，拓展产业链、新能源等合作。

　　佐科表示，亚洲是全球经济增长的中心，不应是权力斗争的舞台。印尼愿同中方携手维护地区和平稳定，助力疫后复苏。印尼赞赏中方支持东盟中心地位，将本着“五点共识”处理缅甸问题。

　　秦刚转达了习近平主席对佐科总统的亲切问候，表示中方愿同印尼方一道，以两国元首重要共识为指引，坚持高层引领、坚持战略对接、坚持大国协作，在追求现代化的道路上共同发展。双方要全力保障雅万高铁如期建成通车，打造更多“一带一路”合作旗舰项目。中方愿进口更多印尼大宗商品和优质农渔产品，鼓励优秀中资企业参与印尼重大基建项目。

　　秦刚表示，百年变局深刻影响亚太地区。形势越是复杂，中国和东盟越要加强团结合作，维护本地区和平稳定和发展繁荣。中方全力支持印尼发挥东盟轮值主席国作用，引领推动东盟共同体建设和东亚合作取得更大成果，将一如既往支持东盟中心地位，通过“东盟方式”解决缅甸问题。

　　访问期间，秦刚同印尼外长蕾特诺共同主持中印尼双边合作联委会第四次会议，分别会见印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特和东盟秘书长高金洪。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月23日 03 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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