李钦峰

日前，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平给第19批援助中非共和国的中国医疗队队员回信，向他们以及广大援外医疗队员致以问候并提出殷切期望，勉励大家不忘初心、牢记使命，大力弘扬不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆的中国医疗队精神，以仁心仁术造福当地人民，以实际行动讲好中国故事，为推动构建人类卫生健康共同体作出更大贡献。

习近平主席的回信在中非引发强烈反响。中非共和国总统图瓦德拉第一时间提出专门召开座谈会，表示要同中国兄弟一道努力，推动两国医疗卫生领域合作高水平发展。中非共和国卫生部长和中国医疗队所在的中非班吉友谊医院院长等朋友专门打来电话表示，一批又一批中国医疗队来到中非，以高尚的医德、精湛的医术，书写了一段又一段命运与共的友好佳话。在中非共和国民众心中，中国医疗队队员是最美丽的白衣天使，是他们身边至亲至爱的家人。

援外医疗是中国人民热爱和平、珍视生命的生动体现。今年是中国派遣援外医疗队60周年。60年来，中国累计向非洲、亚洲、美洲、欧洲和大洋洲的76个国家和地区派遣医疗队员3万人次，诊治患者2.9亿人次。中国医疗队多次逆行出征，经常深入一线，以仁心仁术为当地民众带去健康平安，获得受援国人民的充分信任，赢得国际社会广泛赞誉。

在中非，中国医疗队精神始终激励一代又一代医疗队员不懈奋斗。45年来，中国向中非共和国共派出医疗队19批286人次。他们不惧酷热、不畏艰辛，穿过硝烟、直面战乱，为增进当地人民健康福祉作出重要贡献。有的队员为此献出了宝贵生命，他的孩子继承父亲遗志，毅然投身援中非共和国医疗事业，彰显了感人至深的家国情怀和天下情怀。

卫生健康合作是中非友好合作的重要组成部分。中国帮助中非共和国提升医疗卫生服务水平，保护当地人民生命健康，作出了实实在在的贡献。当地民众看病难，中国援建了友谊医院和宾博医院；当地恶性疟疾频发，中国提供了一箱箱抗疟药品；当地新冠疫情肆虐，中国援助了一批批抗疫物资；当地需要医学知识，中国开展了一次次医术交流……中国想中非共和国之所想，急中非共和国之所急，以实际行动诠释了人类命运共同体理念的真谛，增进了中国人民同中非共和国人民的友谊。

中非共和国是中国的好朋友、好伙伴。中国将把大力弘扬中国医疗队精神同践行真实亲诚理念和正确义利观结合起来，不断深化同中非共和国在卫生健康领域合作，为携手构建新时代中非命运共同体和人类命运共同体作出新贡献。

（作者为中国驻中非共和国大使）

《 人民日报 》（ 2023年02月23日 03 版）

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