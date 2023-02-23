中国将继续与各国携手，弘扬平等、互鉴、对话、包容的文明观，让文明交流互鉴成为增进各国人民友谊的桥梁、推动人类社会进步的动力、维护世界和平的纽带，为推动构建人类命运共同体贡献文明力量

“我们要促进人类社会发展、共同构建人类命运共同体，就必须深入了解和把握各种文明的悠久起源和丰富内容，让一切文明的精华造福当今、造福人类。”近日，习近平主席复信雅典大学维尔维达基斯教授等希腊学者，祝贺中希文明互鉴中心成立。习近平主席的复信高度评价了中希建立文明互鉴中心的重大意义，再次倡导各文明加强交流互鉴，用好一切文明的精华，化解人类文明面临的突出矛盾和问题，必将有力引领百年变局下多元文明共生，推动构建人类命运共同体。

中华文明源远流长，古希腊文明影响深远。纵观历史，中希两大文明始终相互欣赏、相互借鉴，向世界展示了伟大古老文明的和合之美。中希文明蕴含的价值观、世界观、宇宙观、人生观、科学观、文化观等博大精深、历久弥新，为人类破解时代难题、推动构建人类命运共同体提供了重要的精神指引。希腊教育和宗教事务部副部长安吉洛斯·西里戈斯在中希文明互鉴中心成立仪式上表示，尽管希中两国相距数千公里，但两国之间的友谊纽带以及文明和历史的紧密联系众所周知。

多样性是世界的基本特征，也是人类文明的魅力所在。习近平主席强调，在人类历史的漫长进程中，各民族创造了具有自身特点和标识的文明，共同构成人类文明绚丽多彩的百花园。文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。中方主张树立平等、互鉴、对话、包容的文明观，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越，为人类文明发展进步指明了方向，为推动构建人类命运共同体汇聚起重要力量。“我非常赞赏构建人类命运共同体理念以及中国为此付出的重要努力。”希腊前总理乔治·帕潘德里欧表示，“君子和而不同”等观点表明，寻求在和谐中为实现共同目标而携手努力的观念早已深深植根于中华文明之中。

当今世界正面临百年未有之大变局，化解人类面临的突出矛盾和问题，需要依靠物质的手段攻坚克难，也需要依靠精神的力量诚意正心。面对“世界怎么了，我们怎么办”的时代之问，从人类一切优秀文化和智慧中汲取营养，比以往任何时候都更为迫切、更为重要。从提出坚守和弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，为国际社会加强团结提供共同价值纽带，到践行和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，努力把“一带一路”建设成文明之路；从倡导各国秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，推动构建均衡、有效、可持续的安全架构，到提出“生态兴则文明兴，生态衰则文明衰”重要论断，积极推动建设全球生态文明……和衷共济的中国智慧、和合共生的中国方案为破解时代难题提供了智慧之钥。

对待不同文明，需要比天空更宽阔的胸怀。历史已经充分证明，各文明都是平等的，都是人类文明创造的成果。只有彼此交流互鉴、取长补短、共同进步，才能为人类文明进步、世界和平发展提供强大动力。在和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字加重的当下，个别国家的一些人鼓噪“文明优越”“文明冲突”，这种二元对立的错误思维是对其他文明的不尊重，只会阻碍人类文明进步。个别国家炮制“民主对抗威权”虚假叙事，拼凑所谓“价值观联盟”，只会给世界埋下冲突对抗的种子。

天下为公，正道致远。展望未来，中国将继续与各国携手，弘扬平等、互鉴、对话、包容的文明观，让文明交流互鉴成为增进各国人民友谊的桥梁、推动人类社会进步的动力、维护世界和平的纽带，为推动构建人类命运共同体贡献文明力量。

《 人民日报 》（ 2023年02月23日 03 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)