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外交部发言人：中方支持加快“北溪”天然气管线爆炸调查进程

2023年02月22日20:15 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月22日电（记者董雪、马卓言）外交部发言人汪文斌22日表示，“北溪”天然气管线爆炸事件对全球能源市场和生态环境都产生了严重负面影响，中方认为对此事开展客观、公正、专业的调查并追究有关责任十分必要，支持加快调查进程，迅速查明事实真相。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，应俄罗斯要求，联合国安理会就去年9月连接俄罗斯与德国的“北溪”天然气管线爆炸事件举行了公开辩论。发言人对此有何评论?

　　“中国常驻联合国代表张军大使已经在发言中表明了中方立场。”汪文斌说，“北溪”天然气管线是重大跨国基础设施和能源运输动脉，其爆炸事件对全球能源市场和生态环境都产生了严重负面影响，也让许多欧洲国家的企业和家庭在这个冬季面临能源短缺的困难。中方认为对此事开展客观、公正、专业的调查并追究有关责任十分必要，支持加快调查进程，迅速查明事实真相。

　　汪文斌说，联合国作为最具权威性和代表性的国际机构，可以为开展国际调查发挥积极和建设性作用。“我们也注意到俄方就此提出一份安理会决议草案，中方表示欢迎。”

　　汪文斌表示，“北溪”管线爆炸不仅是经济问题，也是民生问题，更是政治问题，关乎整个欧洲的安全稳定。特别是爆炸事件发生在乌克兰危机的大背景下，无疑加剧了地区紧张局势，使对立对抗情绪进一步升级，对话谈判更加艰难，构建均衡、有效、可持续的欧洲安全框架的希望更加渺茫。

　　“越来越多的情况表明，这次事件不是意外事故，而是人为蓄意进行的。”汪文斌说，如果不能查明“北溪”管线被破坏的原委和责任者，将给那些图谋不轨者以更多可乘之机，认为他们可以为所欲为，甚至刺激产生更多恐怖行径，使本已不稳定的全球安全形势受到进一步冲击。这与每个国家利益和关切息息相关。

　　汪文斌说，面对详实的材料和证据，相关国家一句简单的“完全虚假、纯属捏造”显然不足以回应来自全世界的诸多疑问和关切，更不意味着真相可以掩盖。“我们希望有关方面倾听国际社会希望加快调查、揭开真相的呼声，进行客观公正调查，尽快查明真相，维护重大跨国基础设施安全，维护地区和世界的和平安宁。”

(责编：崔越、张悦)

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