新华社北京2月22日电（记者董雪、马卓言）就一名中国留学生遭美方拒绝入境并遣返一事，外交部发言人汪文斌22日表示，中方对美执法部门再次无理滋扰、打压中国留学人员的做法表示严重关切，已就此向美方提出严正交涉，敦促美方停止滥用国家安全概念，停止盘查、滋扰、遣返中国赴美留学人员。

当日例行记者会上，有记者问：据了解，日前，一名持美国政府签发的合法签证、赴美从事癌症课题研究的中国留学生遭美方拒绝入境并遣返。外交部对此有何评论？

汪文斌说，人文交流是中美关系的社会根基，学术、教育与科技交流是中美人文交流的重要组成部分。美方口口声声说欢迎中国留学生，但实际上却仍然延续上届政府的错误做法，限制打压中国学生赴美学习或研究，严重损害中国赴美留学人员合法权益，破坏中美正常人文交流和教育合作。

“我们敦促美方将欢迎中国留学生的表态落到实处，撤销充满偏见歧视的10043号行政令，停止滥用国家安全概念，停止盘查、滋扰、遣返中国赴美留学人员，避免此类事件再次发生。”汪文斌表示，中方将继续支持中国留学人员依法维护他们的正当合法权益，也提醒中国赴美留学人员警惕相关风险。

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