新华社北京2月22日电（记者董雪、马卓言）外交部发言人汪文斌22日表示，美方悍然出动先进战机和导弹击落民用飞艇，严重违反国际惯例和有关国际公约。中方再次敦促美方拿出诚意，改正错误，正视并解决滥用武力给中美关系造成的损害。

当日例行记者会上，汪文斌在回答有关美国国务卿布林肯“谴责中国侦测气球入侵”的提问时说，中方已经多次清晰、明确告诉美方，中国民用无人飞艇误入美领空完全是由不可抗力导致的一次意外、偶发事件，反复要求美方以理性、冷静和专业的态度妥善处理有关问题。

“但美方无视事实，编造‘间谍气球’叙事，拜登总统亲自下令，悍然出动先进战机和导弹击落民用飞艇，这是百分之百滥用武力、百分之百过度反应、百分之百歇斯底里，严重违反国际惯例和有关国际公约。”汪文斌说。

“美方不仅不反思悔过，反而对华抹黑攻击，制裁中国企业，持续扩大事态。布林肯国务卿更是口出狂言、颠倒黑白。”汪文斌说，事实上，美国才是侵犯别国主权、违反国际法、肆意对别国监听监视的头号帝国。“中方对美方恶劣行径予以强烈谴责，已经多次向美方提出严正抗议。”

汪文斌说，拜登总统曾多次信誓旦旦公开表示，不寻求“新冷战”，无意同中国发生冲突。“我们希望他作为大国领导人，能够言而有信，言出必行，而不是说一套做一套，不知其可。我们再次敦促美方拿出诚意，改正错误，正视并解决滥用武力给中美关系造成的损害。来而不往非礼也，如果美方执意借题发挥、升级危机，中方必将奉陪到底，一切后果将由美方承担。”

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