新华社雅加达2月22日电（记者汪奥娜）当地时间2月22日，外交部长秦刚在雅加达同印尼外长蕾特诺共同主持中印尼双边合作联委会第四次会议后向记者介绍了会议成果和双方达成的共识：

双方一致认为，在两国元首战略擘画下，中国和印尼深度对接发展战略，携手应对风险挑战，政治、经济、人文、海上“四轮驱动”合作新格局持续深化，树立了发展中国家命运与共、联合自强、团结合作的典范。

双方将坚持元首引领，继续密切高层往来，巩固高水平战略互信，加强防务合作，提升政治安全政策协调水平，在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上相互给予坚定支持，推动中印尼命运共同体建设走深走实。

双方将深化战略对接，加快雅万高铁等“一带一路”合作旗舰项目建设，确保按期建成通车。继续推进好“区域综合经济走廊”“两国双园”等重点项目建设，打造高质量共建“一带一路”新标杆。

双方将持续提升经贸投资合作水平。中国已连续10年成为印尼最大贸易伙伴，是印尼第二大外资来源地，愿根据市场需要进一步扩大进口印尼大宗商品和优质农渔产品，鼓励中资企业对印尼投资，拓展基础设施、绿色发展、数字经济、医疗卫生等领域合作，打造海上合作亮点，推动加快重启渔业合作。

双方将加强旅游、教育、文化、青年、体育等领域合作，密切人文交流。相信随着两国间直航航班不断增加，中国游客数量将很快恢复甚至超过疫情前水平。

双方将坚持大国协作，继续推进“一带一路”倡议同东盟印太展望对接合作，共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”。

双方将同其他东盟国家一道，全面有效落实《南海各方行为宣言》，加快推进“南海行为准则”磋商，共同维护南海和平稳定。

双方将围绕全球发展倡议和全球安全倡议加强合作，深化二十国集团、金砖等多边框架下的沟通协作，共同维护和践行真正的多边主义。

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