新华社基加利2月21日电（记者吉莉）菌草技术应用非洲区域研讨会21日在卢旺达首都基加利举行。来自联合国和卢旺达、津巴布韦、坦桑尼亚、尼日利亚、刚果（金）等非洲国家的与会人士认为，中国菌草技术将助力非洲国家实现可持续发展目标。

联合国经济和社会事务部国家战略和能力建设处处长阿姆松·西班达致辞时表示，菌草技术有助于实现多个可持续发展目标，包括消除贫困、减少饥饿、应对气候变化、促进妇女权益等，因此这项技术成为中国-联合国和平与发展基金的优先项目。

联合国驻卢旺达协调员奥佐尼亚·奥耶洛表示，菌草技术为卢旺达减贫和应对气候变化作出贡献。菌草技术有助于促进非洲可持续农业生产，将为非洲实现可持续发展目标作出贡献。希望这项技术能在非洲得到推广。

中国驻卢旺达大使王雪坤致辞说，菌草技术已推广至全球106个国家和地区，帮助不少农民脱贫致富。期待更多非洲国家人民能够掌握这项技术，推动非洲减贫、增加就业，实现和平发展。

卢旺达农业和动物资源部常任秘书奥利维尔·卡马纳说，卢政府认为菌草技术具有潜力且应优先发展。这项技术能帮助卢旺达实现可持续发展目标，目前已被不少卢旺达农民采用。

据了解，在卢旺达已有超过3.5万名农民接受了菌草技术培训，3800余户家庭及50多家公司与合作社从事相关业务。

此次研讨会为期4天。其间，与会者将参观卢旺达多个菌菇种植农场以及中国援助卢旺达农业技术示范中心。

来自中国的菌草技术“以草代木”，从根本上解决了食用菌类需大量砍树的“菌林矛盾”。菌草株型大、产量高、适应力强，除作为蘑菇培养基外，还可大面积种植以防水土流失，或做饲料、有机肥料等。

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