参考消息网2月20日报道 据《日本经济新闻》2月19日报道，中国开始增加石油等能源进口。中国调整防控政策后，原本降温的需求迅速恢复。

报道称，对富裕阶层资产进行管理和运作的瑞银全球财富管理公司14日表示，“中国春运数据暗示旅游迅速回暖”，确认存在汽油和航空燃料的强烈需求。该公司预测美国西得克萨斯中间基原油（WTI）期货交易价格今年的高值为每桶107美元。虽然低于去年的峰值每桶130美元，但比当前每桶约76美元的价格升高约40%。

春节假期期间（1月21日至27日），中国国内旅游人数恢复至新冠疫情前2019年的90%左右。

报道称，国际能源署（IEA）透露，2023年石油需求将时隔三年创下历史新高，需求量达1.019亿桶/日，比2022年增加200万桶/日。中国日需求量增加90万桶，占世界日需求增加量的近一半。

报道称，国际货币基金组织（IMF）预测2023年中国经济增长率为5.2%。瑞穗研究与技术公司主任经济学家井上淳认为，中国经济增长率比前一年增加两个百分点，将给国际商品价格指数带来4%的上升。

另据美国《华尔街日报》网站2月15日报道，全球投资者正在将资金投入那些追踪中国股票的基金，押注这个全球第二大经济体的重新开放将继续推动市场走高。此前外界对中国的重新开放期待已久。

报道称，路孚特理柏数据公司的数据显示，今年到目前为止，投资者向那些购买中国股票的美国共同基金和交易所买卖基金（ETF）进一步净投入逾20亿美元。这意味着此类基金连续五周资金净流入。与此同时，专注于美国的股票基金遭遇资金流出。

追踪在美国、香港和中国内地上市的中国公司股票的明晟中国指数已经从去年10月份的低点上涨了约45%。在伦敦交易的一篮子工业金属——包括铝、铜、铅、锌、锡和镍——创下了十多年来最佳的1月份表现。

报道称，瑞银全球财富管理公司美洲资产配置主管贾森·德拉霍表示，相对而言，中国和亚洲部分地区的增长前景比美国更有吸引力。

报道称，因中国重新开放而受到提振的跨国公司股票包括奢侈品类股，如路易威登集团等。大众汽车和苹果公司等在中国有大量业务的跨国公司股票也出现了上涨。

由于中国是全球最大的大宗商品消费国，重新开放也使原材料价格启动强劲涨势。今年截至2月13日，伦敦铝价已经攀升约1.5%，锌价上涨4.2%，锡价上涨11%。

报道称，这种涨势的背后是这样一种押注：即使美国遭遇潜在的经济放缓，中国也将实现适度增长，这会继续提振价格。

此外，据法新社2月17日报道，尽管全球经济在放缓，但奢侈品企业2022年的利润和销售额纷纷创下纪录，它们在贪婪地紧盯2023年放开的中国。

报道称，IMF预计，中国的逐渐放开可能会让其2023年的经济增长率达到5.2%。也是这种放开让人们的目光聚焦到了2023年。瑞士联合银行集团（UBS）的一份报告认为，这将是“中国消费者年”。

报道称，路易威登集团首席执行官贝尔纳·阿尔诺认为：“中国需要经济增长，这不是一个秘密。中国领导人肯定会利用放开契机刺激中国经济。如果真是这种情况（已经从1月份开始），完全有理由对中国市场抱有信心甚至持乐观态度。”

报道称，法国弗洛努瓦·费里咨询公司的阿诺·卡达尔强调：“想购买奢侈品的中产有足够的资金。可以设想的是，重新开放的中国可能会让市场增速达到30%。”

报道称，曾在1月底访问中国的开云集团首席执行官弗朗索瓦-亨利·皮诺对媒体表示，他对中国人迅速重回街道和商店感到惊叹。他表示：“我知道中国放开了，也知道旅游者在重新踏上旅程，而中国政府十分支持这种行为……这是一个很好的兆头。”

(责编：贾文婷、徐祥丽)