新华社纽约2月21日电 综述：美联储加息担忧重挫纽约股市

新华社记者刘亚南 胡含嫣

受投资者担忧美联储继续加息和其他地区股市下跌影响，纽约股市21日低开低走，收盘时三大股指跌幅均达到或超过2%。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌697.10点，收于33129.59点，跌幅为2.06%；标准普尔500种股票指数下跌81.75点，收于3997.34点，跌幅为2.00%；纳斯达克综合指数下跌294.97点，收于11492.30点，跌幅为2.50%。

美国LPL金融公司策略师21日表示，包括消费者价格指数和零售数据等在内的近期经济数据显示通胀仍在走高。联邦基金利率期货市场快速调整了对美联储加息概率的预测，认为美联储可能在6月议息会议上继续加息。

LPL金融公司在当天发布的报告中说，美联储在3月议息会议上加息50个基点的概率在走高，克利夫兰联储银行行长洛蕾塔·梅斯特和圣路易斯联储银行行长詹姆斯·布拉德日前暗示美联储可能需要这么做来应对通胀。

当天，美国10年期国债收益率显著上涨13.4个基点，收于3.956%，股市因此承压。

由于美国1月非农就业、零售数据、消费者价格指数和生产者价格指数等均高于市场预期，高盛集团和美国银行等机构上调了对本轮加息周期峰值利率的预测。

高盛首席经济学家哈祖斯当天接受媒体采访时预测，美联储将在3月、5月和6月议息会议上分别加息25个基点，以应对超出预期的通胀。哈祖斯对美联储再度单次加息50个基点表示怀疑，但并不完全排除这种可能性。

高盛集团执行董事克里斯·赫西21日表示，市场在去年秋季担忧的是过高的利率将引发美国经济衰退，而目前市场担忧的是过于强劲的增长将会让利率继续处于高位。

美国赖利金融公司首席市场策略师阿特·霍根表示，最新经济数据可能意味着利率将在更高水平停留更久。

衡量投资者恐慌情绪和市场风险的芝加哥期权交易所波动指数（又称“恐慌指数”）当天显著上涨14.24%，收于22.87点。

摩根士丹利策略师迈克·威尔逊在一份最新报告中指出，投资者追高将股市推到了“令人眩晕”的高度，投资者虽然能短暂在“死亡地带”生存，但实际上无法支撑太久。

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