新华社北京2月22日电 近期，全球多个主要经济体公布2022年对华贸易年报，多项对华双边贸易数据创下历史新高，经贸合作亮点频现，显示对华经贸联系更趋紧密，与中国供应链合作更具韧性。

各大经济体对华贸易年报飘红有力提振各国对中国经济和对华经贸合作共赢的信心，也清晰表明美国政客鼓吹操弄的对华“脱钩论”不为市场接受。

美国布鲁金斯学会约翰·桑顿中国中心高级研究员杜大伟表示，少数美国政客所鼓吹的对华“脱钩论”将“对美国人的生活水平产生重大负面影响”，“不管他们（政客）说了什么，美国不会走这条路”。

克罗地亚前经济部长柳博·尤尔契奇告诉新华社记者，虽然新冠疫情带来一定冲击，但中国经济多年保持较高速增长，是拉动世界经济增长的“火车头”。少数西方国家政客和媒体炮制与中国“脱钩论”，是因为他们无视或不愿看到世界与中国紧密联系的事实。

德国经济研究所专家于尔根·马特斯表示，中国经济体量巨大，德国与中国经贸联系更加紧密，没有人想、也无法做到与中国“脱钩”。

海南洋浦国际集装箱码头一景（2022年11月5日摄，无人机照片）。（新华社记者蒲晓旭摄）

在优势互补和互利共赢的市场规律作用下，各国对华经贸合作活力澎湃。

《北非邮报》评论说，非中贸易再创新高。非洲凭借原油、铜、钴和铁矿石等自然资源优势扩大对华出口，中国机械、电子和纺织品等产品则满足非洲市场需求。

英国杜伦大学学者张志楷认为，受贸易多元化需求驱动，英国对华出口增加。英国商界正在积极推动英中经贸往来，今年双边贸易有望进一步增长。

巴西商业领袖组织中国区首席执行官小若泽·里卡多·卢斯表示，巴中经贸伙伴关系不断深入，对巴西农业、基础设施、科技和电子商务等领域发展产生积极影响。

春色满园关不住。事实证明，“脱钩论”这类政治操弄，拗不过市场规律，割不断产业链接，挡不了经贸来往，关不住中外合作共赢的万紫千红。

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