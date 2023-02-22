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中方代表对巴以紧张关系表达关切

2023年02月22日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社联合国2月20日电  中国常驻联合国代表张军20日在安理会巴勒斯坦问题公开会上发言，对巴以紧张关系表达关切。

　　张军说，一段时间以来，巴以关系持续紧张，以色列单边行动不断升级，将局势推向失控边缘。中方关切地注意到，约旦河西岸的暴力愈演愈烈，军警搜捕行动、定居者暴力活动、冲突和袭击事件持续造成包括儿童在内的平民严重伤亡。耶路撒冷宗教圣地的庄严肃穆一再被打破，历史现状频频遭挑战，各种挑衅行为、煽动言论不断激化矛盾、加剧对立。以色列不断升级定居点活动引发普遍谴责与担忧。

　　张军说，上述消极事态同国际法和安理会决议要求背道而驰，同各方关于局势降温的反复呼吁背道而驰，同国际社会维护“两国方案”的努力背道而驰。安理会刚刚通过的主席声明是管控当前危机的重要步骤，更体现了绝大多数成员维护和落实“两国方案”的决心和意志。安理会要随时准备采取有意义的行动，承担起《联合国宪章》所赋予的责任。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月22日 15 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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