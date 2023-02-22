全球安全倡议服务的是全世界人民的利益，维护的是全世界人民的安宁，需要国际社会团结合作，共同推进。《全球安全倡议概念文件》的发布，展现了中国维护世界和平的责任担当、守护全球安全的坚定决心

2月21日，中方正式发布《全球安全倡议概念文件》，阐释全球安全倡议的核心理念与原则，明确重点合作方向和平台机制，是推动落实习近平主席提出的全球安全倡议的重要举措，展现了中国维护世界和平的责任担当、守护全球安全的坚定决心。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。地区安全热点问题此起彼伏、局部冲突和动荡频发，“世界需要什么样的安全理念、各国怎样实现共同安全”，成为摆在所有人面前的时代课题。站在全人类福祉的高度，习近平主席于2022年4月郑重提出全球安全倡议，倡导以团结精神适应深刻调整的国际格局，以共赢思维应对复杂交织的安全挑战，旨在消弭国际冲突根源、完善全球安全治理，推动国际社会携手为动荡变化的时代注入更多稳定性和确定性，实现世界持久和平与发展。倡议体现了人类命运共同体理念的核心要义，已得到全球80多个国家和地区组织的赞赏支持。斯洛文尼亚前总统图尔克认为，全球安全倡议为开展全球安全对话与合作提供了强有力的理念框架。

全球安全倡议为应对国际安全挑战提供了中国智慧和中国方案。倡议植根于以和为贵的中华优秀传统文化，来源于独立自主的和平外交政策与实践。倡议以“六个坚持”为核心要义，彼此联系、相互呼应，是辩证统一的有机整体。坚持共同、综合、合作、可持续的安全观是理念指引，坚持尊重各国主权、领土完整是基本前提，坚持遵守联合国宪章宗旨和原则是根本遵循，坚持重视各国合理安全关切是重要原则，坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端是必由之路，坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全是应有之义。泰国前副总理素拉杰·沙田泰评价，全球安全倡议体现了中国一贯秉持的共商共建共享的全球治理观，极大地完善全球安全治理体系，有利于促进世界和平稳定，推动各国合作与发展。

中方发布《全球安全倡议概念文件》，充分彰显中国不仅是维护世界和平安宁的倡导者，更是行动派。《概念文件》具有鲜明的行动导向，即坚定支持联合国安全治理核心作用、努力促进大国协调和良性互动、积极推动对话和平解决热点问题、有效应对传统与非传统安全挑战、不断加强全球安全治理体系和能力建设。《概念文件》列出20项全球发展倡议重点合作方向，从国际层面到地区层面，从传统安全领域到非传统安全领域，回应了当前最突出最紧迫的国际安全关切。中方还将在全球安全倡议框架下开展与世界各国和国际、地区组织的双多边安全合作，积极推进安全理念对接和利益共融。中国始终高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，在维护全球和平与安全方面既有顶层设计的宏观思维，又有解决实际问题的微观视角，展现了大国担当。

安全是世界各国的权利，不是某些国家独享的专利，更不应由个别国家说了算。中国坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，坚决反对冷战思维和阵营对抗，坚决反对任何外部势力干涉中国内政，坚决维护国家主权、安全、发展利益和国际公平正义。中国人民正在中国共产党带领下，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，将不断以中国新发展为世界提供新机遇，为世界和平与发展作出更大贡献。

全球安全倡议服务的是全世界人民的利益，维护的是全世界人民的安宁，需要国际社会团结合作，共同推进。中国愿同世界上所有爱好和平、追求幸福的国家和人民携手同行，协力应对各种传统和非传统安全挑战，并肩守护地球家园的和平安宁，共同迈向持久和平、普遍安全的美好明天。

《 人民日报 》（ 2023年02月22日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)