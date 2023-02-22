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中希文明互鉴中心成立仪式举行

孙春兰宣读习近平主席复信并致辞

2023年02月22日05:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社雅典2月21日电  当地时间2月20日，中希文明互鉴中心成立仪式在希腊首都雅典举行。国务院副总理孙春兰宣读习近平主席致中心理事会成员的复信并致辞，希腊副总理皮克拉梅诺斯出席。

　　孙春兰指出，习近平主席的复信高度评价了中希建立文明互鉴中心的重大意义，再次倡导各文明加强交流互鉴，用好一切文明的精华，化解人类文明面临的突出矛盾和问题，必将有力引领百年变局下多元文明共生，推动构建人类命运共同体。

　　孙春兰表示，两国高校联合成立中希文明互鉴中心是双边关系发展和世界文明交流的标志性成果。双方要以中心建设为新契机，推动两大古老文明交流互鉴更加广泛深入，打造国家间文明互鉴的典范。

　　皮克拉梅诺斯代表希腊政府祝贺中心成立，期待加强两个伟大的古老文明之间的比较研究，拉紧两国学生学者间的联系，促进两国人民更好了解彼此，推动各领域务实合作向前发展。

　　成立仪式后，孙春兰亲切会见联名致信的五位希腊学者并转交习近平主席复信。收到复信的希腊学者心情十分激动，表示将致力于中希文明交流，为中心发展贡献力量。随后中心双方共建高校举办了首届中希文明高峰对话。

　　同日，孙春兰会见了希腊议长塔苏拉斯，向其介绍了中共二十大精神，并对未来中希合作提出希望。孙春兰还与希腊副总理皮克拉梅诺斯就中希关系、深化中希文明互鉴等举行会谈，并共同见证教育、体育等3项合作协议签署。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月22日 02 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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