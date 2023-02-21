新华社伦敦2月20日电（记者杜鹃 许凤）中国驻英国大使馆19日在英格兰格洛斯特郡为“里斯本丸”号船幸存者家属及相关人士举办新春招待会，共同追忆80多年前中国渔民英勇营救英军战俘的感人事迹。

1942年10月，日本军队征用“里斯本丸”号客货船押运上千名英军战俘从香港返回日本，途经舟山附近海域被美国军队发射的鱼雷击沉，三百多名英俘被中国渔民舍命救起，英军官兵和英国政府对此深表感激。

中国驻英国大使郑泽光在活动上致辞说，中英两国合作空间广阔，希望“里斯本丸”号船幸存者家属及各界有识之士铭记历史，传承友谊，为促进中英两国人民相互了解与合作、推动中英关系健康稳定向前发展作出积极贡献。

“里斯本丸”号船幸存者丹尼斯·莫利之女丹妮丝·维尼介绍了她去年给中国国家主席习近平写信以及习近平主席复信的情况，表示她充分感受到习近平主席的亲民风范和对中英人民友谊的高度重视。

英国退役军官布莱恩·费恩祺介绍了自己及其他人长期搜集“里斯本丸”号船营救事件资料的成果、下一步组织纪念活动的计划，呼吁“里斯本丸”号船幸存者家属传承记忆，共促英中民间友好。

“里斯本丸”号船幸存者家属代表等共150多人参加招待会。来自利物浦的科林·克拉克和加里·克拉克兄弟在接受新华社记者采访时说，他们会把这段历史讲给下一代人，让他们永远铭记。

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