新华社北京2月21日电（记者成欣、曹嘉玥）2月21日，“全球安全倡议：破解安全困境的中国方案”蓝厅论坛在北京举行，外交部长秦刚出席开幕式并发表主旨演讲，宣布中方正式发布《全球安全倡议概念文件》。

秦刚表示，习近平主席郑重提出全球安全倡议，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，倡导走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。倡议体现了人类命运共同体理念的核心要义，目前已有80多个国家和地区组织表示赞赏支持。

秦刚表示，《概念文件》具有鲜明的行动导向：坚定支持联合国安全治理核心作用；努力促进大国协调和良性互动；积极推动对话和平解决热点问题；有效应对传统与非传统安全挑战；不断加强全球安全治理体系和能力建设。

秦刚强调，中国将坚持五大原则：一是相互尊重；二是开放包容；三是多边主义；四是互利共赢；五是统筹兼顾。

本次论坛由中国公共外交协会主办。

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(责编：牛镛、杨光宇)