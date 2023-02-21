“美国建立在密谋和谎言之上”

美国海军军事学院国家安全事务系教授

斯蒂芬·诺特

曾在《外交政策》杂志上这样写道

苏联解体后

美国主导的北约违背不东扩承诺

在1999年之后完成五次东扩

向东推进1000多公里

直抵俄罗斯边境

在军控和防扩散领域

美国“毁约退群”成瘾

俄美间当前唯一军控条约

《新削减战略武器条约》

三年后能否续约亦成谜团

乌克兰曾希望

向欧美靠拢获得发展

但等来的却是

工业凋敝、经济衰退

东西部对立、人才流失……

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(责编：贾文婷、徐祥丽)