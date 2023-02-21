新华社联合国2月20日电 中国常驻联合国代表张军20日在安理会巴勒斯坦问题公开会上发言，对巴以紧张关系表达关切。

张军说，一段时间以来，巴以关系持续紧张，以色列单边行动不断升级，将局势推向失控边缘。中方关切地注意到，约旦河西岸的暴力愈演愈烈，军警搜捕行动、定居者暴力活动、冲突和袭击事件持续造成包括儿童在内的平民严重伤亡。耶路撒冷宗教圣地的庄严肃穆一再被打破，历史现状频频遭挑战，各种挑衅行为、煽动言论不断激化矛盾、加剧对立。以色列不断升级定居点活动引发普遍谴责与担忧。

张军说，上述消极事态同国际法和安理会决议要求背道而驰，同各方关于局势降温的反复呼吁背道而驰，同国际社会维护“两国方案”的努力背道而驰。安理会刚刚通过的主席声明是管控当前危机的重要步骤，更体现了绝大多数成员维护和落实“两国方案”的决心和意志。安理会要随时准备采取有意义的行动，承担起《联合国宪章》所赋予的责任。

张军说，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处通过开展教育、医疗、社会救济等关键服务，保障巴勒斯坦难民的基本生活，体现国际社会同巴勒斯坦难民的团结，履行着国际社会对巴勒斯坦难民的共同责任。近年来，工程处一次次拉响财政危机警报，从侧面说明巴勒斯坦难民处境仍在恶化，人道需求仍在上升。中方呼吁以色列停止强拆难民的住所和学校，停止对加沙地带的封锁围困，停止为工程处履职制造困难。明年是工程处成立75周年。工程处的工作持续70多年而不止意味着巴勒斯坦问题延宕70多年而未决。面对如此旷日持久的不公和苦难，国际社会应当深刻反思，及时纠错，包括跳出零敲碎打的危机管理，推动巴勒斯坦问题全面、公正、持久解决。

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