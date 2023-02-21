新华社内罗毕2月20日电 特稿：休戚与共 并肩前行——构建高水平中非命运共同体的生动实践

新华社记者

非洲联盟第36届首脑会议（第36届非盟峰会）召开之际，国家主席习近平致电峰会，向非洲国家和人民表示热烈祝贺。

习近平主席在贺电中说，中非合作不断向全方位、多层次、高质量发展，走在国际对非合作前列。我愿同非洲国家领导人一道，进一步加强中非友好合作，密切在国际和地区事务中的协调配合，推动构建高水平中非命运共同体。

中非友好源远流长。相似的历史遭遇、共同的历史使命把中国和非洲紧紧联系在一起。进入新时代，习近平主席提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观，引领中非合作达到前所未有的新高度。中国在中非合作论坛框架下先后宣布对非“十大合作计划”“八大行动”和“九项工程”，双方在基础设施、公共卫生、能力建设等多领域合作硕果累累，新时代中非命运共同体建设始终保持着高水平发展。

四通八达，促进联通发展

“走快速路太方便了！过去从机场开到市区要2个小时，遇到堵车更久，现在只要20分钟。”肯尼亚首都内罗毕的出租车司机约翰·安迪戈说。

安迪戈提到的这条快速路，连接内罗毕市区与乔莫·肯雅塔国际机场，全长27.1公里，由中国企业投资开发和建设，去年7月底正式投入运营。截至今年2月初，这条快速路累计通行车次已突破1000万。

“要发展就必须要建设四通八达的道路交通网络。”肯尼亚高速公路管理局局长昆古·恩敦古说，内罗毕快速路大大缓解了道路拥堵，显著降低物流和民众通勤成本，在当地深受好评。

本届非盟峰会的一个重要议题是“加快非洲大陆自由贸易区建设”。然而，长期以来，非洲一些地区的道路、桥梁、港口、供水、供电等基础设施仍不完备，已成为非洲国家加强经贸往来的主要障碍。

在共建“一带一路”倡议带动下，中非基建领域合作取得丰硕成果。中方在非洲参与修建了超过6000公里的铁路、6000公里的公路、近20个港口、80多个大型电力设施。今年1月底，中企承建的尼日利亚莱基深水港举行开港运营仪式。这个西非第一大深水港，预计将创造近3600亿美元的总体经济效益和17万个工作岗位，为尼日利亚经济发展打开新局面。

赞比亚大学工程学专家丹尼斯·姆瓦巴说，中国的帮助使非洲互联互通、跨国跨区域基础设施建设水平进一步提升，极大促进非洲贸易投资便利化和经济一体化，为非洲国家带来工业化发展机遇。

言出必行，筑牢健康屏障

今年1月11日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴南郊，中国援非盟非洲疾病预防控制中心总部（一期）项目举行了竣工仪式。

习近平主席亲自关心、亲自推动建设的这个中非合作旗舰项目，是非洲大陆第一个拥有现代化办公和实验条件、设施完善的全非疾控中心，对于提升非洲疾病预防、监测和疫情应急反应速度意义重大。

“项目投入使用后，将更好地守护非洲民众的生命健康。”在非盟委员会工作14年的高级工程师埃内图·弗雷德说，十多年来，他亲历了中方援建的非盟总部落成，又见证了非洲疾控中心总部项目竣工，“中国对非洲的支持一如既往，言出必行”。

自1963年中国向北非国家阿尔及利亚派出第一支医疗队以来，中国援非医疗队的足迹遍及广袤的非洲大地。在2014年西非各国抗击埃博拉时，中国派出上千名临床和公共卫生专家逆行出征。新冠疫情暴发后，中国和非洲守望相助、并肩战斗，共同筑起守卫生命的“健康屏障”。

2021年11月，在中非合作论坛第八届部长级会议上，习近平主席宣布将再向非方提供10亿剂疫苗，并将为非洲国家援助实施10个医疗卫生项目，向非洲派遣1500名医疗队员和公共卫生专家。中非团结抗疫合作持续取得新进展，不断推动弥合“免疫鸿沟”。

卫生健康合作是构建新时代中非命运共同体的重要内容，接连纳入中非合作论坛框架下的“十大合作计划”“八大行动”和“九项工程”。非盟委员会副主席莫妮克·恩桑扎巴甘瓦说，非中医疗合作成就斐然，是中国言出必行“生动而鲜明的例证”。

授人以渔，培育发展之基

“因为中国，我们才有机会上学；因为中国，我们才有机会操作这些农机设备。”喀麦隆亚巴西农业职业技术中学学生小穆迪纳说。

亚巴西农业职业技术中学由中方援建，是喀麦隆第一所农业技术学校。学校占地4公顷，另有78公顷的配套教学用地，行政楼、教学楼、实验室和养殖场等一应俱全。中方还向学校捐赠拖拉机、挖掘机、小鸡孵化器和锅炉等教学用具。

该校主要教授农作物种植、禽畜饲养、农产品加工、农机设备维护等课程，自2017年开办以来，已培养了约500名农业技术人员。“中学传授农业技术、培养专业人才，解决了就业问题。我衷心希望喀中教育合作越办越好。”亚巴西大区区长让·米拉博·埃巴说。

在中非合作论坛第八届部长级会议上，习近平主席宣布将“能力建设”纳入“九项工程”。中国将为非洲援助新建或升级10所学校，邀请1万名非洲高端人才参加研修研讨活动。实施“未来非洲－中非职业教育合作计划”，开展“非洲留学生就业直通车”活动。中国将继续同非洲国家合作设立“鲁班工坊”，鼓励在非中国企业为当地提供不少于80万个就业岗位。

自2019年3月非洲首家鲁班工坊落地吉布提，中国已在非洲建成十余所鲁班工坊，促进了非洲职业教育的发展与创新，受到普遍好评。肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说，非中能力建设合作将中方优势与非洲人力资源禀赋相结合，促进提升非洲教育水平，培养大量当地需要的人才。

如今，越来越多非洲青年来到中国留学和进修，将电商扶贫、数字经济、绿色发展等创新做法带回非洲。来自刚果（布）的留学生查尔斯就读于山西大学，他决心学成后回国建设家乡，“中国的发展不仅给发展中国家带来了机会，也带来了信心”。

距离虽远心相近，岁月迁移情更亲。展望未来，在中非领导人共同引领和推动下，新时代中非命运共同体建设必将前程似锦，为促进南南合作、增进人类共同福祉注入蓬勃力量。（参与记者：金正、汪平、周楚昀、黎华玲、罗毓）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)