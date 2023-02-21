新华社内罗毕2月20日电 题：对构建高水平中非命运共同体充满期待——非洲多国人士高度评价习近平主席向第36届非洲联盟峰会所致贺电

新华社记者

国家主席习近平日前致电第36届非洲联盟峰会，非洲多国人士认为贺电再次表明中国高度重视发展非中关系，坚信非中各领域务实合作将继续造福双方人民，非洲人民对构建高水平中非命运共同体充满期待。

中国高度重视发展中非关系

习近平主席在贺电中说，2022年，中非关系保持良好发展势头。中非合作不断向全方位、多层次、高质量发展，走在国际对非合作前列。

中方高度重视发展中非关系，持续积极深化双方战略互信和务实合作，受到非洲国家人士高度评价。非盟农业、农村发展、蓝色经济和环境可持续发展委员若泽法·萨科表示，习近平主席的贺电反映了中国与非洲的亲密关系，体现了中国对非中合作的高度重视。她以非盟会议中心、非洲疾控中心总部等中国援建的项目为例说，中国通过实际行动，真心实意帮助非洲实现发展。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯认为，习近平主席的贺电体现了中方对非洲的一贯重视。在全球不确定性不断增加的背景下，非中伙伴关系依然蓬勃发展。通过共建“一带一路”倡议等，中国不断为包括埃塞俄比亚在内的非洲国家的基础设施建设项目提供支持。

从习近平主席的贺电中，卢旺达媒体人杰拉尔德·姆班达读到的是，非中作为相互信赖的好伙伴，将手挽手、肩并肩，不断同行共进。“中国连续多年是非洲第一大贸易伙伴，中国与非洲的伙伴关系将助力非洲各国通过非盟《2063年议程》和非洲大陆自由贸易区实现发展目标。”

中国对非洲发展的帮助实实在在

“在加纳，中企承建的塔马利立交桥等多个项目竣工，极大改善了加纳偏远地区道路状况，为加纳民众带来实实在在的便利，进一步促进当地经济社会发展；中国援加纳医疗队为民众实施免费的白内障手术，使许多贫困患者重见光明；中国援建加纳渔港综合设施项目等也进展顺利。”加纳中国友好协会秘书长本杰明说。

列举了中国同加纳务实合作的成果，本杰明得出结论：非中友好合作不断惠及广大非洲人民，他们对非中友好合作的未来更加充满信心。

赞比亚铜带大学教授约翰·布瓦利亚指出，中国一贯支持非洲大陆的独立和发展，并且在对非帮助中不附加任何条件。中国在非洲一体化、基础设施建设、公共卫生等方面向非洲国家提供强有力支持，非洲国家都从中受益匪浅。

“在中国的帮助下，非洲互联互通和基础设施建设水平进一步提升，这极大促进了非洲内部贸易投资便利化和经济一体化，为非洲国家带来了工业化发展机遇。”赞比亚大学工程学专家丹尼斯·姆瓦巴说。

携手推动构建高水平中非命运共同体

习近平主席在贺电中强调，愿同非洲国家领导人一道，进一步加强中非友好合作，密切在国际和地区事务中的协调配合，推动构建高水平中非命运共同体。

“习近平主席强调的推动构建高水平中非命运共同体让非洲人民充满期待。”塞内加尔《太阳报》前驻华记者阿马杜·迪奥普说，中国一直同非洲国家站在一起，在国际和地区事务中坚持协调配合，帮助非洲国家获得更好发展。“我相信未来非中合作将继续深化，结出更多硕果，造福双方人民。”

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔表示，在中国的支持下，非洲取得了可喜的发展成果。中国和非洲人口相加，约占世界总人口的三分之一，非中密切合作，构建高水平中非命运共同体，对于促进全人类福祉都至关重要。

非盟卫生、人道主义事务和社会发展委员米娜塔·萨马特表示，中国是非洲的重要伙伴，中非合作论坛给双方加强合作提供了绝佳平台，非洲希望继续与中国加强合作、交流经验，这些都有助于实现非盟《2063年议程》。

在坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西看来，中非合作论坛框架下，非洲同中国在基础设施建设、减贫、能力建设等领域合作成果丰硕，中国坚定支持、推动非洲经济社会发展。

“我坚信非中互利合作将继续走深走实，期待双方合作在未来进一步提质升级，推动中非命运共同体向更高水平迈进。”莫西说。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)