新华社北京2月20日电 2月20日，针对美国国会参议院通过所谓“涉无人飞艇事件决议案”，全国人大外事委员会发表声明。全文如下：

美国国会参议院近日通过的所谓“涉无人飞艇事件决议案”，肆意炒作渲染“中国威胁”，恶意攻击抹黑中国。这是继美国国会众议院通过类似决议案后，美方歪曲事实、混淆视听，企图借机向中方施压的又一错误行径。

中国作为负责任大国，一贯严格遵守国际法，尊重各国主权和领土完整。关于中国民用无人飞艇误入美领空，完全是因不可抗力导致的意外、偶发事件，中方多次向美方通报并及时向国际社会介绍有关情况，要求美方以冷静、专业、克制的方式妥善处理。美方对中方反复阐明的严正立场置若罔闻，滥用武力，过度反应，严重违反国际法精神和国际惯例。美国国会蓄意煽动对立，制造紧张，将意外偶发事件政治化、复杂化、扩大化，是典型的霸权霸道行径。谁是世界上最大的间谍监听国家，美方心知肚明，世人自有公论。

我们强烈敦促美国国会尊重事实，尊重国际法原则和国际关系基本准则，立即停止对华污蔑抹黑，避免对中美关系造成进一步干扰破坏。

《 人民日报 》（ 2023年02月21日 03 版）

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