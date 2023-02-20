新华社北京2月20日电 题：美国滥施五大霸权危害世界

新华社记者

美国在经历两次世界大战和冷战成为全球头号强国后，更加肆无忌惮，粗暴干涉别国内政，谋求霸权、维护霸权、滥用霸权。美国耀武扬威，滥用霸权趋向极致，已经站到了世界进步潮流的对立面，成为世界舞台上最大的麻烦创造者、秩序破坏者与悲剧制造者。

美国滥用政治霸权，在世界上播种混乱制造分裂。美国奉行“顺我者昌，逆我者亡”，习惯从自身利益出发“规划”他国发展轨道路径，粗暴干涉他国内政。美国借“推广民主”之名在拉美推行“新门罗主义”，在欧亚煽动“颜色革命”，在西亚北非策动“阿拉伯之春”，给多国带来混乱和灾难。美国对国际规则采取双重标准，以私利为先，毁约退群，将国内法凌驾于国际法之上。美国借助盟友体系拉帮结派，大搞封闭排他小圈子，强迫地区国家选边站队，制造分裂、煽动对抗、破坏和平。

美国滥用军事霸权，在世界多国制造数不清的人间悲剧。穷兵黩武是美国政府的特性，世界上190多个国家中，只有3个国家没与美国打过仗或受其军事干预。《南华早报》专栏作家亚历克斯·洛指出，美国从建国到现在很少区分外交和战争，推翻了很多发展中国家的民选政府，代之以亲美傀儡政权。美国军事霸权酿成难以计数的人道惨剧。2001年以来，美国以反恐之名发动的战争和军事行动已造成超过90万人死亡，其中约有33.5万是平民，另有数百万人受伤，数千万人流离失所。

美国滥用经济金融霸权，肆意“收割”全球财富损伤世界人民福祉。美国利用“铸币税”攫取全世界财富。凭借一张成本仅约17美分的百元美钞，让其他国家实实在在地向美国提供价值相当于100美元的商品和服务。新冠疫情背景下，美国滥用金融霸权，向全球市场注入数万亿美元，而买单的却是其他国家特别是新兴经济体和发展中国家。2022年，美联储结束超宽松货币政策，转向激进加息政策，导致国际金融市场动荡，欧元等多种货币大幅贬值，创下20年来新低，许多发展中国家因此遭遇严重通货膨胀、本币贬值和资本外流。尼克松政府财政部长康纳利不无得意地说过，“美元是我们的货币，却是你们的麻烦”。

为维护科技霸权，美国不择手段阻碍他国科技进步，企图用“绊倒别人”的方式维护自己的科技领先地位。打造“芯片联盟”“清洁网络”等科技“小圈子”，给高科技打上所谓“民主”“人权”的标签，将技术问题政治化、意识形态化，为对他国实施技术封锁寻找借口。美国动用国家力量打压和制裁具有国际竞争力的中国高科技企业，将1000多家中国企业列入各种制裁清单。美国还对生物技术、人工智能等高端技术实施管控，强化出口管制，严格投资审查。

为推行文化霸权，美国强行对他国输出美式“价值观”。美国通过影视产品、图书、各种媒体以及资助非营利性文化机构，“嵌入配售”美国价值观和生活方式，以利于美国价值观在其他国家推广，为美国在世界上攫取政治经济等广泛利益奠定意识形态基础。哈佛大学教授约瑟夫·奈说，美国用文化软实力来维持和维护其在世界上的霸权地位。为控制话语权，美国政府严格审查所有社交媒体公司，培植利用“白名单”账号放大导向性信息；美国还粗暴打压他国媒体，让别国媒体“消音”。

得道多助，失道寡助。以强权挑战真理，以私利践踏正义，美国霸权霸道霸凌的本质日益被世界各国看清。大国应该有大国的样子，美国应该成为增进世界福祉的重要力量，而不是相反。美国当反躬自省，深刻检视自己的所作所为。

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