新华社圣保罗2月20日电 专访：“我们的产品在巴西取得巨大成功”——访中巴家电合资企业SEMP TCL巴方创始人亨内尔

新华社记者罗婧婧 陈威华

“中国的电器制造技术非常先进，我们制造的产品在巴西取得巨大成功。”巴西知名家电合资企业SEMP TCL公司巴方创始人阿丰索·布兰当·亨内尔日前在圣保罗接受新华社记者采访时说。

巴西一年一度的狂欢节正在进行，亨内尔计划利用这个假期前往中国深圳会见中方合作伙伴。他表示，SEMP TCL是巴中合资企业的优秀范例，双方合作“清晰、透明、真诚”。

SEMP公司是巴西知名电器企业，1942年在圣保罗成立，1951年制造出巴西第一台黑白电视机。2015年，SEMP公司面临发展十字路口。一方面，巴西电器行业竞争日趋激烈，公司面临巨大生存压力。另一方面，其与日本东芝公司长达30多年的合作关系岌岌可危。

2016年，SEMP公司与中国家电企业TCL公司合资成立SEMP TCL公司。SEMP逾80年的本地市场运营和销售经验，结合TCL国际化视野和自主创新技术成就，使得这家合资企业自成立以来产品销量就稳居巴西市场前列。

亨内尔表示，他对与TCL公司的合作关系“非常满意”，合资公司汲取了TCL公司许多知识和经验，在众多竞争者中脱颖而出。

自成立以来，SEMP TCL不断对设在马瑙斯的工厂进行技术改造，同时提升产品质量把控效率，并引入自动化装配等创新手段，将中国先进工业制造能力引进巴西。

“相信我们在巴西的市场份额还将继续显著扩大，我们要依靠这些知识和技术继续建设SEMP TCL。”亨内尔说。

亨内尔表示，巴西企业界对中国经济发展前景及中巴继续深化合作充满信心。

谈及自己即将开启的深圳之行，亨内尔说：“每次到中国都会给我带来新的惊喜。这是一个非常有魅力、非常美丽的国家，相信这次赴华之旅将令人愉悦。”

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