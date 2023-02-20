首届“中国+中亚五国”产业与投资合作论坛17日在山东青岛圆满闭幕。在论坛开幕当天，国家主席习近平向论坛致贺信。习近平主席在贺信中指出，中国同中亚五国深化产业与投资合作将有力维护区域产业链供应链稳定，提升地区国家产业发展水平和全球经济参与度，促进共同发展繁荣。

中国同中亚五国建交30多年来，相继建立战略伙伴关系，走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，树立了新型国际关系典范。中国始终是中亚国家值得信任和倚重的好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟。在习近平主席同五国领导人的顶层设计和战略引领下，中国和中亚各国合作加速推进，在农业、贸易、投资、基建等双多边领域交出了亮眼的成绩单。

元首引领 共谋发展

这次“中国+中亚五国”产业与投资合作论坛以“互利共赢，携手推进区域经济高质量发展”为主题。中国与中亚五国政商界代表在这里展开双向推介，并就工业互联网、能源、国际农业等话题深入交流。

举办论坛的倡议缘起于一年多以前。2022年1月25日，在中国同中亚五国建交30周年视频峰会上，习近平主席提出适时举办中国－中亚国家产业与投资合作论坛。这一倡议后来被写入《中国同中亚五国领导人关于建交30周年的联合声明》。

这次视频峰会，是建交以来中国同中亚五国元首第一次集体会晤，具有里程碑意义。会上，习近平主席着眼六国合作长远发展，提出深耕睦邻友好的示范田、建设高质量发展的合作带、强化守卫和平的防护盾、构建多元互动的大家庭、维护和平发展的地球村5点建议，得到中亚五国元首积极响应。

这是哈萨克斯坦扎纳塔斯风电场风机。扎纳塔斯100兆瓦风电项目是中哈合作的中亚最大风电项目。

建交30多年来，中国同中亚五国贸易额增长100多倍，中亚的许多水果、干果成为国内电商平台的“爆款”，常常被“秒杀一空”。9年多来，通过共建“一带一路”，一批基础设施建设大项目成功落地，助力中亚各国产业升级、互联互通和民生改善，让越来越多的老百姓过上好日子。

在首届“中国+中亚五国”产业与投资合作论坛上，作为论坛主办方之一的国家发展改革委又带来了一个好消息：“2022年，中国与中亚五国贸易总额超过700亿美元，创下历史最高水平，年均增速在15%以上。中国超大规模市场进一步向中亚五国开放，2022年中国自中亚五国进口额达到279亿美元，达到2016年进口额的2.3倍以上。”

农技合作 全面展开

“我们对中国市场非常感兴趣，我们不仅要找到买家，还要找到合作伙伴。”前来青岛参加论坛的塔吉克斯坦阿瓦林公司副总经理纳吉布·哈姆拉耶夫说，中国公司为塔吉克斯坦农业市场带来了与传统农业截然不同的先进技术。

农业一直是中国与中亚各国务实合作的重点领域。哈萨克斯坦的骆驼奶、吉尔吉斯斯坦的蜂蜜、塔吉克斯坦的干果、土库曼斯坦的棉花、乌兹别克斯坦的车厘子，多样的中亚特色产品走进了中国老百姓的日常生活。近年来，各方在农产品加工转型升级、农业国际贸易发展、农产品价值链提升、生态和绿色农业等领域不断拓展合作规模、提升合作质量。

这是2022年11月6日在第五届进博会上拍摄的哈萨克斯坦产品展区。

自2021年开始，阿里巴巴国际站先后在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家开展合作，帮助当地中小企业数字化转型、搭建线上窗口开展全球贸易。平台相继开设乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦的专题国家馆，目前已有超过200家中小企业入驻。

“我来这儿想找到最新鲜的中亚坚果。”参加论坛的山东省菏泽市巨野县晶香食品公司负责人王保华说。他的公司主要生产芝麻酱等调味品。经过深入调研，他们看中了中亚的葵花子和芝麻，今年计划新增10倍产能，希望同中亚产地的商户直接对接。

中国与中亚国家在农业产业方面的合作机制也日趋完善。17日举行的国际农业合作分论坛上，上合农业产业发展联盟正式启动，通过持续整合农业产业资源，加强中国与中亚五国农业产业链上下游配套合作，为开展国际农业合作建构基本框架。

产能合作 走深走实

“中国和吉尔吉斯斯坦在能源领域的合作发展非常迅速。”吉尔吉斯共和国驻华大使馆二等秘书别克博耶夫·丹尼尔在能源合作分论坛上说。

2017年，吉尔吉斯斯坦在中方支持下完成比什凯克热电厂的现代化改造项目，发电量从原来的每年2.62亿度提高到17.4亿度，供热量则增加了近１倍。双方在风电、太阳能等清洁能源方面的合作也稳步推进。

这是去年8月18日在乌兹别克斯坦纳沃伊市拍摄的纳沃伊氮肥股份公司聚氯乙烯工厂。

聚氯乙烯生产综合体项目是中乌两国在“一带一路”倡议下推动国际产能合作的重要工程。项目年产10万吨聚氯乙烯、7.5万吨烧碱和30万吨甲醇，不仅能满足乌国内需求，还可出口至周边国家及市场。乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫表示，乌方希望继续与中国企业在其他标志性产能项目上开展合作。

目前，中国同中亚五国已确定的产能合作重点项目有数十个，涵盖汽车、能源、冶金、化工、医药等众多领域，投资总金额超过200亿美元。

互联互通 通达全球

2022年9月，在习近平主席对乌兹别克斯坦进行国事访问期间，中国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦有关部门签署《关于中吉乌铁路建设项目（吉境内段）合作的谅解备忘录》，亚欧大陆运输大通道建设取得重要进展。

9年多来，共建“一带一路”倡议在中亚地区开花结果，有力带动沿线互联互通，促进区域经济发展。

途经中亚的中欧班列往来驰骋，中哈霍尔果斯国际边境合作中心、“霍尔果斯-东大门”经济特区无水港、中哈连云港物流合作基地成功建成，为中亚国家打开通向全球市场的大门。

这是在新疆中哈霍尔果斯国际边境合作中心拍摄的“空中陆桥”（无人机照片）。

参加论坛的西安爱菊粮油工业集团副总经理刘东萌说：“我们是‘一带一路’建设的受益者。” 他说，2016年3月26日首趟“长安号”国际货运回程班列满载货物返回西安港，这就是爱菊集团油脂专列，装载有从哈萨克斯坦进口的2000吨非转基因优质油脂。

“2016年底，我们在哈萨克斯坦建成了30万吨油料加工厂，目前在北哈萨克斯坦州形成了150万亩的跨国订单农业种植。我们还联合西北农林大学和哈萨克斯坦国立农业大学，共同建立了跨国联合实验室。”刘东萌说。

随着一批互联互通项目相继建成，中国与中亚初步形成了覆盖公路、铁路、航空、油气管道的全方位、立体化联通网络，为维护亚欧产业链供应链通道畅通奠定坚实基础。自2022年7月“中欧班列—上海号”开辟中亚线路以来，“钢铁驼队”往返穿梭，让中国与中亚国家间巨大的贸易潜力得以充分释放。中国商品搭载中亚班列一路西行，中亚地区的各类货物则一路东进，在中哈连云港物流合作基地转为海运，继而通达全球。

这是2021年8月7日拍摄的位于江苏连云港港区的中哈连云港物流合作基地（无人机照片）。

中亚地区远离海洋，但中亚朋友常说“我们紧靠中国，中国的超级大市场就是我们的大海”。中国愿同中亚国家共享超大规模市场、完备产业体系和先进技术，深化务实合作，实现互利共赢，携手推进区域经济高质量发展，构建更加紧密的中国－中亚命运共同体。

策划：倪四义 范伟国

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主笔：赵嫣

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编辑：陈杉 张远 张代蕾 程大雨 王丰丰

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