新华社曼谷2月20日电 专访：中国—东盟自贸区3.0版将助力东盟地区发展——访泰国商业部贸易谈判司司长奥拉蒙

新华社记者王媛媛 林昊

泰国商业部贸易谈判司司长奥拉蒙·素他威吞日前接受新华社记者专访时说，中国经济恢复将促进东盟经济增长，中国—东盟自贸区建设的升级将助力东盟地区的发展。

2023年2月7日，中国-东盟自贸区3.0版谈判启动首轮磋商。奥拉蒙表示，中国—东盟自贸区3.0版建设将推动双方扩大生产、加强区域互联互通，深化产业链、供应链、价值链合作，以应对错综复杂的世界经济形势。

奥拉蒙说，中国连续多年成为泰国和东盟第一大贸易伙伴国，是包括泰国在内的东盟国家的重要出口目的地，也是重要的外资来源地。

根据中国海关总署发布的数据，2022年东盟继续保持中国第一大贸易伙伴地位，双边贸易总值达6.52万亿元人民币，增长15%，占中国外贸比重15.5%。

奥拉蒙表示，在国际贸易和物流运输受到新冠疫情冲击背景下，泰国更加重视互联互通建设，中国“一带一路”倡议下的工程建设促进了中国和东盟各国互联互通。“中老泰铁路的建设将帮助泰国打造联通各国的陆运和海运网络，获得优质、低价的原材料，增加泰国对外投资机遇。”

她说，泰方先后与中国广西、广东、云南、海南、甘肃等地开展了贸易、科技创新、电子商务等领域的合作。两国在汽车、数码、农业生物技术、自动化和机器人等产业的发展战略上有共通之处，泰方希望进一步加强对华合作，积极推动泰国“东部经济走廊”与中国粤港澳大湾区合作。

2022年11月，中国与东盟共同宣布正式启动中国—东盟自贸区3.0版谈判。双方同意，谈判将涵盖货物贸易、投资、数字经济和绿色经济等领域，打造更加包容、现代、全面和互利的中国—东盟自贸区。

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