本报记者 尹 婕

中国旅游团游客在泰国曼谷大王宫景区游览。

新华社记者 王 腾摄

自2月6日中国出境团队旅游业务试点恢复以来，仅半个月，中国出境游快速升温。

2月17日，泰国皇雀航空公共有限公司执飞的郑州至泰国航班上，同时有3个旅行社组团出境游；3月18日从上海出发、人均价格27999元的携程首班新西兰出境团，开售后立即售罄；北京多个出入境接待大厅内申换护照的市民增多，不少受理点已约满……

这一江春水的“暖”意，国际社会感知强烈。多国政府和旅游业界表示，热切欢迎中国游客再度到来。亚太旅游协会预计，未来两月内泰国将迎来50万中国游客，“得益于中国游客的回归，亚太旅游业今年将强劲复苏。”通过来自中国的游客，世界也看到了中国经济的活力、潜力，感受到了全球旅游市场重振的信心。

预计迎来多个“小高峰”

试点恢复出境团队旅游业务的20个国家，大多数都是签证、交通或入境政策相对便利的目的地。中青旅遨游网出境游领队盛毅一直密切关注着相关信息。当地时间2月16日，欧盟轮值主席国瑞典发布声明称，申根区成员国已经同意，即日起逐步取消针对自中国出发旅客的入境防疫要求。“相信接下来选择欧洲游的游客会不断增多。我们也要忙起来啦！”盛毅说。

马尔代夫是中国游客最关注的高端海岛度假目的地之一。2月17日，外交部领事司的官方微信公众号“领事直通车”宣布，《中华人民共和国政府和马尔代夫共和国政府关于互免签证的协定》已正式生效。中国公民持有效的中国护照因旅游、商务、探亲、过境等短期事由拟在马尔代夫停留不超过30天，免办签证。这一政策将为喜爱海岛游的中国游客带来出行便利。飞猪平台数据显示，消息发布后马尔代夫机票搜索量瞬时增长近10倍，其中北京、上海、广州、成都、杭州、南京等成为近期去马尔代夫旅游的热门客源地。携程平台上，马尔代夫目的地浏览量半小时环比增长200%。

疫情发生前，中国连续多年是马尔代夫最大旅游客源地。中国驻马大使王立新表示，旅游业是马尔代夫的支柱产业，中国游客的到来有助于马尔代夫疫后经济复苏，也有利于促进中马两国人文交流和民间往来。马尔代夫旅游部部长毛素姆说，中国游客对马尔代夫旅游贡献很大，马尔代夫原计划今年吸引180万外国游客，随着中国游客的到来，预计原有目标数字至少增加10%。

除了政策利好，国际航班加密也有效促进了出境游升温。中国民航局运输司副司长商可佳近日在新闻发布会上表示，中国已恢复与58个国家间的客运定期航班，换季后，国际航班量有望进一步增加。航旅纵横大数据显示，2月6日出境跟团游重启以来，国内航司的出入境民航旅客量比去年同期增长近4.4倍。金边、曼谷、悉尼、吉隆坡等城市成为最受国内旅客欢迎的跨国旅行目的地。航旅纵横行业发展总监赵楠表示，从全年来看，随着更多旅客完成护照更新手续，中国出境旅客量预计还会迎来多个“小高峰”。

“3年了，你们终于回来了！”

重回国际旅游市场的中国游客越来越多，不仅让国内经营出境游业务的旅游企业重燃信心，也鼓舞着各国旅游业相关从业人员。

虽已回到北京一周，想起在泰国的旅行，周琪仍然印象深刻，当地配备的2名导游中文流利，一些景点还设有中文标识。为了最大化提供便利，核酸检测机构专程到酒店为旅游团进行检测。泰国商户也毫不掩饰再次见到中国旅游团的激动：“3年了，你们终于回来了！”

外交部发言人汪文斌日前在主持例行记者会时表示，疫情前，中国连续多年是世界最大出境游市场，中国游客是全球最大的海外旅游消费群体。毫无疑问，期盼中国游客回归，是多国旅游从业者共同的心声。

岀生在缅甸曼德勤的陈艾蕊，2017年起开始从事中文导游工作。“那时，我的日薪是30美元，这在缅甸算很高的工资。”陈艾蕊十分怀念那段带着中国游客在缅甸旅行的日子。

泰国人黄秋用疫情发生前在曼谷一家规模较大的旅游公司担任中文导游，“工作自由，收入可以让家人过上小康生活”。疫情后无团可带的黄秋用卖过菜、当过油漆工、回收过废品，现在终于又看到了新的希望。

泰籍华人林华是泰国佳龙旅运集团董事长，突如其来的疫情让林华措手不及，好在没有放弃。现在中国出境游重启，“我等来了转机！”春节后，来泰国的中国游客一天天多起来，林华又开始了久违的忙碌，联系之前的合作伙伴，把暂停的业务再开展起来。对于前景，林华满怀信心。

已开始接待中国旅游团的马尔代夫一家旅行社工作人员拉伊德表示，很高兴看到中国游客回来了，这对于他的旅行社和整个国家来说无疑是个好消息。

为中国游客提供高品质产品

在全球经济亟待复苏的今天，各国对旅游业寄予厚望。

联合国大会日前通过决议，将每年的2月17日定为旅游业复原力全球日。

过去3年，中国旅游研究院院长戴斌在多个场合被问过同一个问题：“中国（内地）的出境游什么时候可以放开？”提问者中有外国驻华大使，也有外国旅游部门官员。他们对中国市场的重视，对世界旅游业复苏、振兴与可持续发展的期待，溢于言表。

中国重启出境团队游的消息传遍全球后，多国政府与旅游从业者对中国游客到来翘首以盼。“中国恢复出境游对于提振全球特别是亚太地区的信心至关重要，欢迎更多国家分享中国出境游发展带来的红利。”戴斌表示，中国游客的诉求和疫情前相比已经发生改变，在注重安全性的同时更青睐体验与品质，“希望出境游目的地国家和地区在平等对待中国游客的基础上，提供高品质的产品。”

多国旅游部门已注意到了这一变化，并针对中国游客积极推出新举措。荷兰国家旅游会议促进局亚洲区总监、中国区首席代表杨宇表示，荷兰旅游从业者不断提升服务水平，利用数字化手段为中国游客提供服务，手机支付也在更广泛的范围内推广。南非旅游局亚太区首席代表曼苏尔·穆罕默德表示，南非针对性地启用了无接触办理入住等数字化技术，并制定新的满意度品控系统及政策，希望中国旅客能放心且安心地来到南非，体验彩虹之国的独特魅力。

更多希望“用脚步丈量世界”的中国游客满怀期待，在不远的将来，中国公民出境团队旅游目的地清单一定会越来越长。

(责编：贾文婷、刘洁妍)