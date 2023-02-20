张 玙

日前，我作为中国救援队一员赴土耳其开展国际救援任务。在地震灾区的9天，中国救援队克服余震、严寒、后勤物资供应紧张、交通不便等困难，与时间赛跑，为生命接力，成功实施多起救援，彰显人间大爱，展现中国担当。

2月6日，土耳其南部发生强烈地震，造成重大人员伤亡和财产损失。应土耳其政府请求，中国救援队82名队员携带救援装备和物资星夜出发。当地时间8日凌晨4时30分抵达土耳其阿达纳机场后，我们立即赶赴地震重灾区哈塔伊省执行搜救任务。从机场出发两个小时后，路况开始变得复杂，响着警笛的救护车辆不断从身边驶过。进入哈塔伊省后，倒塌的楼房随处可见，受灾的人群在路边等待。当时我们只有一个念头：“尽早到达目的地，尽快展开救援行动！”

第一个救援现场是一栋8层的公寓楼，当时已经完全看不出原先的样子。第二个救援现场在这座公寓楼所在大街的另一端。现场到处都是瓦砾，从两个救援地点来回一趟，我的脚底已磨出了水泡。为最大限度拯救生命，我们决定在两个地点同步开展救援作业。救援现场，急救车的警报声、大型工程车作业的声音此起彼伏。但也经常会出现全场突然静默的瞬间，我甚至能听到身边队友的呼吸声。这样的静默，是因为正在进行紧张的生命探测。

有一次在赶赴现场的途中，由于道路部分中断，救援车辆将原本狭窄的道路堵得水泄不通，我们决定徒步前往作业点。小跑近半个小时到达作业点后，衣服已经全部湿透。连续作战，大家的体力几乎用尽，有的队员双手一度颤抖到无法控制。但一听到“这里有敲击声”的呼喊，大家立刻打起精神，迅速展开营救，探测、破拆、救助……绝不放弃每一个生命迹象，绝不放松每一次救援行动。看到包括孕妇、儿童在内的幸存者被成功营救出来，大家从心底觉得所有的付出都是值得的。

短短几天，中国救援队与当地民众结下了深厚情谊。夜晚，天气变得愈发寒冷，当地居民给我们点起火把取暖。走在街上，遇到曾共同作业的救援队时，彼此会停下友好地打招呼。有被营救的幸存者家属专程赶来向我们致谢。一名当地男子特意拿来一袋橙子，队员们执意不收。他说：“你们为我们做了这么多，请让我们也表达一点谢意。”我们曾多次接到当地居民求助，去废墟中帮他们寻找家人。经过最大努力，即使未能搜寻出生命迹象，家属也表示理解。我们从哈塔伊体育场营地撤离前，将食品、饮用水、部分帐篷等生活物资及全部医疗物资留给灾区，作为对灾区民众的一份心意。

在土耳其期间，中国救援队累计派出救援人员21批次、308人次，搜索评估建筑87栋，排查总面积超过70万平方米，共营救被困人员6人，搜寻遇难者11人。当地居民感激地说：“中国救援队辛勤工作，付出了巨大努力。他们解救了我们在地震中的受困者。”在送别中国救援队时，土耳其外交部地区协调员伊斯马伊尔对中国救援队的辛勤工作表示深深感谢。

高烈度的地震，对人类是巨大的灾难。越是在危机时刻，越能亲身体会到什么是守望相助、患难与共，什么是风雨同舟、有难共当。

《 人民日报 》（ 2023年02月20日 15 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)