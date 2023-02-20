本报记者 花 放

“几十年来中国发展迅速，成为世界第二大经济体，同时在很多科技领域也取得全球领先的成绩。”德国表面化学及纳米生物学家哈罗德·富克斯日前在接受本报记者专访时表示，中国始终重视科学领域的国际合作，德中科技合作助力双方不断发展进步。

富克斯是德国科学院院士、德国工程院院士、发展中国家科学院院士、德国明斯特大学教授，同时担任了南京理工大学格莱特纳米科技研究所所长。他在德中纳米科技合作领域辛勤耕耘近三十载，为中国科学技术事业的发展作出贡献，先后获得2019年中国政府友谊奖、2020年中国国际科学技术合作奖。

1996年，富克斯首次访问中国，受邀赴北京参加学术会议，并参观中国科学院北京真空物理实验室。在与中国科学家座谈和各种交流活动中，中国科学家干劲十足、富有创造力，特别是在纳米材料领域的作为，给富克斯留下深刻印象。他确信：“中国有很大的发展潜力”。

2000年，在富克斯的大力推动下，德国北威州与中国科学院签署合作协议，中方每年可派2至3名博士或访问学者，到富克斯的课题组进行博士后工作和交流访问。2008年，富克斯作为德方代表，与中方共同发起德中首个“特别研究领域重大项目”。该项目周期为12年，受益者包括德国明斯特大学和清华大学在内的22个研究小组。双方合作开展分子组装体的结构、动态与功能研究，取得丰硕成果。2012年，富克斯牵头成立南京理工大学格莱特纳米科技研究所并担任所长，帮助中国年轻学者开展相关研究。

富克斯说，中国政府友谊奖和中国国际科学技术合作奖是中方给予他的巨大荣誉。自己能够获得这些奖项，源自德中两国许多同行的长期信任和支持，是对所有德中科技合作支持者和参与者的认可与鼓励。“从一开始就与中国纳米材料领域最优秀的学者们合作，我感到很幸运。”富克斯认为，共同的学术追求鼓舞着两国学者。中方合作伙伴在科研领域积极奋进，除了做好基础科学研究，还为推动研究成果进入实践应用不懈努力。

“近年来，大量尖端科技在中国迅速应用，各地扩建现代化基础设施，不断加大科技研发投入，整个国家充满奋发向上的发展活力。”富克斯特别提到，中国通过设立国家科技重大专项、国家重点研发计划等，并推出多种优惠政策和便利措施，吸引大批优秀人才，进一步提高科研水平和科学教育质量。

“国际社会应加强科技创新，共同探索解决重要的全球性问题。”富克斯认为，当前，全球面临气候变化、能源安全、卫生健康以及人口老龄化等一系列挑战，必须联合科技力量，为共同的发展问题提供技术性解决方案，以促进各国和平共处、共同发展繁荣。

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2023年02月20日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)