新华社德国慕尼黑2月19日电 当地时间2023年2月18日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在出席慕尼黑安全会议期间会见奥地利外长沙伦贝格。

王毅表示，中奥关系发展良好，各领域合作取得新进展。中国已克服疫情影响，愿同奥方加强各层级往来，深化互信和友谊。希望奥方坚持一个中国原则。当今世界经历的复杂变化昭示我们，面对全球性挑战，世界需要开放而不是封闭、互联而不是隔绝、多边主义而不是单边主义。我们期待奥方支持开放包容，加强中奥经贸科技合作。

沙伦贝格表示，奥中两国相互支持，共同应对了疫情挑战，充分说明合作应对危机的重要性。奥方坚定奉行一个中国政策，这是奥外交准则之一。奥方愿以开放的态度同中国开展合作，反对脱钩，坚定支持全球化。中国具有重要国际影响，期待中方在乌克兰问题上发挥更大作用，推动局势缓和降温。

王毅强调，乌克兰这场危机不应再持续下去，各方都应深入思考，如何才能实现停火止战。中国一直坚持劝和促谈，将继续做出建设性努力。

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