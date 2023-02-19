新华社德国慕尼黑2月19日电 综述：“西方国家关起门来只顾自己”——来自慕安会上发展中国家的声音

新华社记者

第59届慕尼黑安全会议（慕安会）17日至19日在德国南部城市慕尼黑举行，40多名国家元首和政府首脑、多位国际组织负责人与会。诸多与会人士，尤其是来自发展中国家的代表，纷纷呼吁建立更加平等、互利共赢的国际秩序。

在以“南北合作”为主题的分组讨论会上，针对欧洲理事会主席米歇尔关于应对全球挑战需要更加团结和更多国际合作的观点，加纳总统阿库福-阿多说：“谈到团结，我们经历了新冠疫情危机和俄乌冲突带来的冲击，但从中看不到来自西方的团结。非洲是一个被遗忘的大洲，我们只能自救。”

阿库福-阿多说，新冠疫情期间，如何获得疫苗成为非洲最迫切的问题，但是一些西方国家关起门来只顾自己，对其他急需帮助的国家不管不顾。“这就是典型的不团结！”

在一场有关捍卫《联合国宪章》和国际秩序的分组讨论会上，纳米比亚总理莎拉·库贡盖卢瓦-阿马蒂拉表示，全球南方国家尽管拥有资源，却很难或无法从自有资源中获益，发展中国家真正需要的是“可持续的互惠合作”。

库贡盖卢瓦-阿马蒂拉说，希望相关合作项目不仅能为欧洲提供能源，也能让纳米比亚受益并解决自身的能源安全问题，实实在在提升纳米比亚及非洲的经济发展水平，形成真正的“南北合作”。

多哥外长罗贝尔·迪塞在接受新华社记者采访时表示，感谢中国对多哥和非洲在经济发展、交通运输等方面给予的帮助。他认为，包括多哥在内的广大发展中国家不能简单照搬他国制度，非洲必须拥有自己的发展愿景，走出自己的发展道路。

迪塞说，非洲无意与任何方面发生冲突，应与所有国家展开合作，为促进全球和平作出贡献。非洲目前关注的焦点是非洲大陆发展，希望以中国为榜样，努力增进非洲民众福祉。（执笔记者：朱晟，参与记者：任珂、张章、李超、刘昕宇、姜雪兰）

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