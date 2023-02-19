中国经济具有强大驱动力和韧性，主要在于中国市场的蓬勃活力和各国企业对中国的商业信心高涨。随着中国优化调整防疫政策，消费者对经济前景信心增强，消费将进一步回暖，市场活力增强。

——德国法兰克福金融与管理学院教授霍斯特·勒歇尔

欧中、法中之间的经贸关系至关重要，各方应携起手来加强合作，共同推动经济社会发展。中国的开放政策将有助于恢复中外人员往来，重振投资、营商信心，为经济全球化带来更多机遇。未来我们需要进一步深化相互理解，持续推进欧中、法中之间关系发展。我们所处的时代，是需要合作的时代，是需要改善地缘政治的时代，是需要更多和谐、和平因素的时代，是需要更好地发展经济的时代。

——中国法国工商会副主席皮埃尔·米罗什尼科夫

过去3年，我一直在中国常驻，我看到了中国经济不断向前发展的韧性和潜力。尽管面临巨大的压力和挑战，但中国经济发展韧性强、动力足，中国经济总的态势是向前发展的。

——中国以色列商会会长悠福

中国融入全球经济对包括英国在内的发达国家民众生活水平产生深远而有益的影响，流向中国的外国直接投资也帮助中国创造了增长奇迹。中国是世界第二大经济体，也是英国重要贸易伙伴和出口市场。中国进一步对外资开放金融服务行业，中国消费者对进口高端消费品和零售金融服务的需求持续增长，英国企业必须抓住这些机会。

——英国前财政大臣菲利普·哈蒙德

大量美国企业热切盼望拓展在华业务。这些企业涉及消费品、粮食和农业、能源、旅游、金融服务以及制造业等领域，特别是化工企业有在可预见的将来继续开拓中国市场的强大动力。这些行业增长潜力巨大，业内企业对中国市场充满信心。中国政府持续推动改善营商环境，我们对此非常感激。

加强美中双边贸易和投资是实现广泛且包容的繁荣以及高质量增长的正确途径。美中两国经济之所以能够繁荣发展，正是源于双方都是开放的国家，两国面临促进经济增长的共同任务，而密切贸易和投资往来是实现这一目标的最佳方式。

——美中贸易全国委员会会长艾伦

菲律宾达沃目前榴莲年产量超过5万吨，有3000多户种植户，至少5家加工厂。如果每户按1公顷、相当于100棵榴莲树的种植面积计算，每户年收入在实现对华出口后将增加约2800美元，中国将成为达沃最大的榴莲出口目的地。

达沃榴莲种植潜力大，我们正鼓励现有农户扩大种植面积，鼓励更多新人加入。榴莲获准对华出口将增加他们的收入，改善他们的生活状况，帮助降低当地贫困率，给菲律宾人带来实实在在的利益。

——菲律宾达沃榴莲协会前会长坎德拉里奥·米库洛布

《 人民日报 》（ 2023年02月19日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)