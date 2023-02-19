本报慕尼黑2月17日电 （记者张慧中）当地时间2023年2月17日，德国总理朔尔茨在慕尼黑会见出席第五十九届慕尼黑安全会议的中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅。

王毅向朔尔茨转达中国领导人的亲切问候。王毅表示，中国已成功克服疫情影响，经济呈现强劲复苏。中方愿全面重启同德国及欧洲的各领域交往，扩大互利合作，增进相互了解。双方可以积极筹备新一轮政府磋商，规划两国关系发展蓝图，使中德合作继续走在世界前列。中德双方应共同支持多边主义和自由贸易，反对脱钩断链，切实维护全球产供链稳定。

朔尔茨表示，很高兴得知中国成功战胜疫情，赞同尽快重启各领域合作，尽早启动下一轮政府磋商。德方将坚定发展同中国的经贸关系，反对任何形式的“脱钩”。强劲的德中关系和经贸互利合作有利于世界的稳定和繁荣。

双方就乌克兰问题深入交换了看法。王毅表示，中德都是独立自主的大国，对维护世界和平、应对全球挑战肩负着共同责任。中国始终站在和平一边，致力于劝和促谈，主张尽快停火止战。希望德方为推动局势降温发挥建设性作用。

当日，王毅还会见了德国外长贝尔伯克、巴基斯坦外长比拉瓦尔。

《 人民日报 》（ 2023年02月19日 03 版）

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