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意大利总统马塔雷拉会见王毅

2023年02月18日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报罗马2月17日电  （记者谢亚宏、孔歌）当地时间2月17日，意大利总统马塔雷拉在罗马会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅。

　　王毅向马塔雷拉转达习近平主席的亲切问候。王毅表示，中意都能从历史和文明的广阔角度包容对待彼此的不同，尊重各自的发展道路，推动两国关系保持健康稳定发展。中国已成功控制疫情，经济前景日趋看好。中国将继续成为世界经济的主引擎，也会为中意合作带来新机遇。中意应全面重启各层级交往，推动各领域互利合作。中意是共建“一带一路”的天然伙伴，可进一步挖掘潜力，为两国关系发展注入强劲动力。

　　王毅表示，当前世界变乱交织，地缘冲突再现欧洲，全球经济复苏前景黯淡。中方坚信和平、发展、合作的潮流不可阻挡，单边主义、保护主义、霸权主义没有出路。中方愿同意方携手努力，践行多边主义，维护联合国核心地位，推进完善全球治理，为世界和平稳定和中欧关系健康发展发挥建设性作用。

　　马塔雷拉请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，表示愿本着相互理解、相互尊重精神推动意中关系发展，深化经贸、文化等领域合作，赞同双方尽快重启各合作机制。意方支持欧盟发展对华关系，当前形势下，欧中合作对于应对全球挑战至关重要。

　　访问期间，王毅还会见了意大利副总理兼外长塔亚尼。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月18日 03 版）
(责编：卫嘉、白宇)

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