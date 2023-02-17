新华社巴西若昂卡马拉2月17日电 通讯：中企苦咸水淡化公益项目让巴西原住民“苦尽甘来”

新华社记者陈昊佺

巴西若昂卡马拉市原住民社区的居民们今年初圆了一个梦，当他们拧开社区取水点的水龙头，流出来的汩汩清泉已没有世代习惯的苦咸味，留下的只有甘甜。

这些饮用水来自中国国家电网公司巴西苦咸水淡化公益项目（国网巴西苦咸水淡化项目），该项目由中国国家电网巴西电力股份公司（国网巴电公司）投资建设。项目通过膜法反渗透技术净化地下水，日均可产80吨纯净水，并通过输水管道送至附近三个原住民社区，供800多个家庭共计3000余名居民使用。

若昂卡马拉市位于巴西东北部北里奥格兰德州，受半干旱气候影响，当地地下水因含盐量高而味道苦涩，难以饮用。在国网巴西苦咸水淡化项目建成前，这三个原住民社区因地处偏远，居民们面临着严重用水问题。

社区领袖若泽·卡洛斯·塔瓦雷斯告诉新华社记者，本地居民最早只能饮用井水，虽然后来有运水车向社区送水，但卫生条件始终得不到保证。“以前，我们的孩子从出生就得努力适应恶劣水质，经常会因为水质问题生病腹泻。”

除了水质恶劣，以前原住民们取水也要历经艰辛。另一个原住民社区领袖约尔玛·巴尔博萨回忆，每逢送水日全家都得凌晨起床，推着手推车到送水车的停车点排队等候，来回要近六个小时。

国网巴电公司于2017年接管圣保罗电力电灯公司（CPFL），该公司投资运营的风电场主要集中在巴西东北部地区。国网巴电公司在日常运营中了解到，风电场周边居民普遍存在用水问题，因此决定开展苦咸水淡化公益项目。

项目团队从实际缺水程度、社区配合度等方面综合评估，最终从东北部半干旱区域近百个社区中挑选出位于若昂卡马拉市的三处原住民社区，实施苦咸水淡化项目。2021年12月，国网巴电公司与北里奥格兰德州政府签署项目合作协议，项目总投资960万元人民币，2022年8月开工建设，于同年12月31日顺利产水。

据项目负责人、国网巴电CPFL公司可持续发展部主任助理唐剑晨介绍，苦咸水淡化项目采用中国自主产品技术建成一套智能化供水系统，配置集装箱式苦咸水淡化设备。为了充分发挥当地丰富的光照资源优势，国网巴电公司还为项目建设一套装机容量为50千瓦的光伏供电系统。

“拥有一个净水系统是我们多年来的梦。”塔瓦雷斯对记者说，随着国网巴西苦咸水淡化项目的建成，社区居民都喝上了优质饮用水。“我们感谢中国企业，也感谢所有为这个项目添砖加瓦的人。”

按照协议规定，苦咸水淡化项目于2月16日正式移交给北里奥格兰德州政府，由其负责后续管理和日常维护。国网巴电公司为此提前培训当地技术人员，帮助他们接管项目。

国网巴电公司总经理陈道彪表示，国网将在继续提供可靠的电力保障的同时，积极履行企业社会责任。

北里奥格兰德州州长法蒂玛·贝泽拉在移交仪式上表示，巴中合作成果显著，以国家电网为代表的中国企业为巴西带来了先进的技术，为改善本地民生作出重要贡献。

中国驻巴西大使祝青桥表示，国网巴电公司苦咸水淡化公益项目是广大在巴中资企业投身公益事业、服务当地社区的生动体现，也是中巴合作提质升级、造福民生的最新成果。

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