新华社北京2月16日电 一名知情人士披露，美国联邦调查局近几周对总统约瑟夫·拜登的母校特拉华大学进行了两次有关涉密文件的搜查。

据美国有线电视新闻网15日报道，知情人士说，在拜登律师团队的许可和配合下，调查人员在特拉华大学两处地点进行搜查，获取了两批文件，分别是拜登供职参议院时的文件和他近些年送至特拉华大学的文件。联邦调查局正在审查文件内容，但它们似乎不是涉密文件。

这是2022年8月15日在美国华盛顿拍摄的联邦调查局总部。新华社记者刘杰摄

特拉华大学网站上写道，该校图书馆藏有大量拜登供职参议院时期的文件。

联邦调查局搜查过拜登在首都华盛顿使用过的一间办公室以及他在特拉华州威尔明顿和里霍博斯湾的住所。调查人员在那间办公室和拜登位于威尔明顿的住所发现涉密文件。

美国《总统档案法》规定，总统和副总统任内所有关联政治活动和公务行为的文件须留存，并在卸任时交由国家档案和记录管理局管理。拜登的前任、共和党籍总统唐纳德·特朗普去年被查出在位于佛罗里达州的住所海湖庄园存放大量政府文件，包括上百份涉密文件。（陈丹）

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