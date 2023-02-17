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美国保护主义行为加剧欧洲产业发展困境（国际论坛）

让—马克·达尼埃尔
2023年02月17日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　《通胀削减法案》带有强烈的单边主义和保护主义色彩，无异于是对其他国家相关产业采取的一种歧视性政策。尽管来自欧洲的反对声音不断，但美国迄今并没有做出真正改变，双方关系正面临新挑战

　　

　　今年1月，美国《通胀削减法案》正式生效。根据该法案，美国政府将采取包括高额补贴在内的大量激励措施，以推动电动汽车和其他绿色技术在美国本土生产和应用。从实际影响看，该法案的名称具有误导性。在我看来，所谓《通胀削减法案》并不是为了抑制通胀，或者说抑制通胀的效果十分有限。美国政府其实是在以缓解通胀为借口，用高额补贴吸引企业将生产基地转移到美国。

　　《通胀削减法案》带有强烈的单边主义和保护主义色彩，无异于是对其他国家相关产业采取的一种歧视性政策。这种违反世界贸易组织规则的做法应当受到谴责。目前，包括法国在内的欧洲国家已纷纷对美国的保护主义行为表达不满。在欧洲国家看来，美国实施《通胀削减法案》不仅为欧洲相关企业在美国销售产品增添障碍，还将使一些原本计划在欧洲建厂的企业抛弃欧洲。对于欧洲来说，这意味着绿色产业的外迁，意味着资金和就业岗位的流失。

　　当前，欧洲制造业正遭受地缘冲突、能源危机等因素冲击，美国的保护主义行为加剧了欧洲的产业发展困境。欧盟委员会负责内部市场的专员布雷顿指出，《通胀削减法案》包含的补贴方案对欧洲经济构成了“生死攸关的挑战”，如果欧美不能通过协商找到解决问题的办法，欧盟有可能向世界贸易组织提出申诉，也会考虑采取反制措施。

　　欧盟之所以会有如此强烈反应，是因为该问题事关欧洲独立和安全。绿色转型是近年来欧洲产业发展的主要方向。为了加快发展清洁能源等绿色产业，欧洲国家纷纷出台政策、加大投资。美国《通胀削减法案》包含的补贴政策涉及风能、氢能等多种绿色技术，对欧洲绿色产业发展构成不公平竞争。针对美国实施这一法案，欧洲国家已经出台了一些应对措施，欧盟也考虑通过设立欧洲主权基金支援成员国。

　　尽管来自欧洲的反对声音不断，但美国迄今并没有做出真正改变，双方关系正面临新挑战。当布雷顿将《通胀削减法案》称为“生死攸关的挑战”时，他也道出了另一重事实，即美国不再关注欧洲国家的利益。尽管欧美是盟友，但对美国来说，美国利益始终高于一切。欧美之间的相互信任已经越来越少，双方要修复裂痕并不容易。

　　（作者为法国经济学家、欧洲高等商学院经济学教授）


　　《 人民日报 》（ 2023年02月17日 02 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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