新华社土耳其阿达纳2月16日电（记者武思宇）中国赴土耳其开展国际救援的82名队员16日从阿达纳省阿达纳国际机场乘坐国航包机回国。中国香港特区救援队同机返回。

当地时间16日12时许，中国救援队从重灾区哈塔伊省的哈塔伊体育场营地撤离。在撤离营地前，救援队将食品、饮用水、部分帐篷等生活物资和全部医疗物资留给灾区，作为对灾区民众的又一份心意。随后，中国救援队与前来送别的土方官员和中国驻土耳其大使馆人员告别，离开哈塔伊体育场营地，经由阿达纳国际机场返回北京。

中国救援队队长赵明说，自2月8日到达当地灾区后，根据土方提出的范围，救援队到地震重灾区哈塔伊省执行搜救任务。在搜索中，救援队努力搜索生命迹象，不放弃一切希望。在执行救援任务期间，救援队累计共派出救援人员21批次、308人次，搜索评估建筑87栋，排查总面积超过70万平方米，共营救被困人员6人，搜寻遇难者11人。其间，救援队克服余震、严寒、后勤物资供应紧张、交通拥堵等困难，队员们始终保持饱满的热情，专注地投入搜救工作。

中国救援队的工作获得土方高度肯定。在16日送别中国救援队时，土耳其外交部地区协调员伊斯马伊尔表示，深深感谢中国救援队的辛勤工作，救援队付出的努力将促进两国关系发展。

中国驻土耳其大使刘少宾前往阿达纳国际机场送行。他说，中国救援队来土开展救援，充分体现了中国政府和人民的国际人道主义精神，体现了中土两国人民守望相助、患难与共的友好情怀，以实际行动践行了人类命运共同体理念。

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