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中国专家完成老挝首例面肌痉挛微血管减压手术

2023年02月16日19:05 | 来源：新华网
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　　新华社万象2月16日电（记者章建华 达文）中国人民解放军第八批援助老挝人民军医疗专家组，日前在老挝人民军103医院完成老挝首例面肌痉挛微血管减压手术。

　　医疗专家组16日对记者介绍，接受手术的患者左侧面肌痉挛，面部不自主抽搐已4年有余，严重影响日常生活。老挝此前从未开展过面肌痉挛微血管减压手术，患者如要手术，只能到中国或其他有条件的国家寻求治疗。

　　近期，该患者听说第八批援老医疗专家已在103医院成功实施老挝第一例三叉神经痛微血管减压手术，便到该院寻求手术治疗。

　　面肌痉挛手术成功的关键在于术中对压迫面神经REZ区（面神经的一小段，该区域被血管压迫后会导致面肌痉挛）的责任血管进行分离并使其与REZ区隔绝，因此术前精确评估血管神经关系，精准定位责任血管对手术成功至关重要。

　　经过详尽周全的术前准备，在103医院神经外科同行密切配合下，医疗专家组神经外科专家李三中副教授主刀对患者进行了长达2小时的手术。术后，困扰患者多年的面部抽搐彻底消失。经数周随访，患者恢复良好，面部抽搐未再发作。

　　老挝媒体对手术成功广为报道。老挝国家副主席巴妮听闻上述消息后，对中国专家精湛的医术和卓有成效的援建成果给予赞扬和高度认可，并表示相信会有越来越多的老挝医生在中国专家指导下不断提升临床技能，为老挝患者解除病痛。

(责编：崔译戈、杨牧)

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