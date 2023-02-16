新华社科威特城2月16日电（记者尹炣）由中国冶金科工股份有限公司（中国中冶）承建的科威特医保医院项目杰赫拉省分院试运营仪式15日在杰赫拉省举行，标志着该项目整体完成初步交付。

科威特医保医院项目是科威特专门对外籍人员开放医疗保险服务的大型综合医院项目，包括设计、建造和维护分别位于艾哈迈迪省和杰赫拉省的两所医院。艾哈迈迪省分院已于去年12月投入试运营。

科威特医保医院项目总建筑面积约为8.5万平方米，项目金额约为5亿美元，是在科威特“2035国家愿景”下建设的首批医院，旨在提高科威特基本医疗保障条件。项目开工建设以来，一直受到当地政府高度重视和当地社会密切关注。

科威特医保医院项目总监阿卜杜勒·萨拉姆在试运营仪式上接受记者采访时表示，中国企业在数字建造技术应用方面水平很高，项目的建成和运营对科威特医院智能化、现代化发展具有重要意义。

中国中冶中东分公司经理王相松表示，科威特医保医院项目是中资企业在科威特规模最大的EPC总承包医院项目，公司克服疫情带来的困难，按期完成各个节点工程，获得了科方业主的赞扬和肯定。该项目是中国积极推进“一带一路”倡议同科威特“2035国家愿景”对接、持续深化两国合作的又一见证。

据科威特中央统计局数据，2022年科威特外籍人口近280万，是该国劳动力主要来源。科威特医保医院项目将助力减轻该国医疗资源压力和完善社会保障体系。

(责编：崔译戈、杨牧)