新华社北京2月16日电 国际民意调查机构盖洛普公司15日发布的民调结果显示，在美国，对本国现行枪支管控法律及政策不满的民众占比达63%，创盖洛普2001年开始做此项民调以来最高水平。

此次民调于1月2日至22日展开。这一期间，美国国内枪支暴力事件频发。民调以1011人为对象，误差率为正负4个百分点。

1月27日，一名男孩在美国加利福尼亚州半月湾市举行的守夜活动中哀悼枪击事件遇难者。（新华社记者吴晓凌摄）

民调结果显示，对美国现行控枪法律及政策，63%的受调查者表示不满，较一年前增加7%，为2001年以来最高水平；34%表示满意，较一年前下降7%，与2001年以来最低水平持平。

民调结果凸显党派立场分野。84%的民主党籍及支持民主党的无党籍人士对控枪法律及政策不满；54%的共和党籍及支持共和党的无党籍人士表示满意，与一年前相比，这一数字也下降了5个百分点。

枪支泛滥导致美国国内涉枪暴力事件频发。据“枪支暴力档案”网站15日更新的数据，今年以来，美国国内已发生72起造成至少4人死伤的群体性枪击事件，逾5340人在各类涉枪暴力事件中丧生。

枪患痼疾难解牵涉诸多因素。民主、共和两党在控枪问题上分歧严重，致使美国国会20多年来未能通过任何重大的联邦控枪法律，而地方层面控枪立法努力也因党争极化、利益集团阻挠而推进艰难。（蒋国鹏）

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