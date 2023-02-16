新华社开罗2月15日电（记者姚兵 刘佳琪）第六届埃及石油展览会15日在埃及首都开罗落下帷幕。展会期间，中国企业展台吸引众多参观者，有望与中东北非地区油气企业进一步加强合作。

中国振华石油控股有限公司埃及北方石油国际公司总经理马成说，公司在埃及开展油气田勘探与开发业务已有9年，为当地提供就业岗位1000余个。“埃及是公司深化中非、中阿能源领域投资合作的重要节点国家，希望通过展会进一步加强合作伙伴关系。”

在中国华为公司展台，显示屏展示了“智能加油站”“智能油气田”“数字管道”等产品，为油气行业提供最新智能解决方案。华为公司北非油气行业部首席技术官王浩表示，华为入驻埃及已有20年，这是第三次参加埃及石油展览会。“油气行业是中东北非地区的重要行业，我们的技术可以帮助这一行业进行数字化转型。”

埃及参展商卡里姆·马哈茂德在华为展台仔细聆听“智能加油站”原理。“中国科技公司提供了符合当地需求的数字化和网络化技术，”他说，“我认为埃中进一步加强技术领域合作很有必要。”

第六届埃及石油展览会为期4天，来自意大利、阿联酋、中国等10余个国家的500多家企业参展。

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