新华社北京2月16日电 综合新华社驻外记者报道：中国政府援助叙利亚抗震救灾人道主义物资15日运抵叙首都大马士革。据土耳其和叙利亚政府及救援机构消息，土耳其南部靠近叙利亚边境地区的强震已致两国超过4.1万人遇难。

中国驻叙利亚大使史宏微在交接仪式上说，此次运抵的中国政府援助物资除急救包、棉服、帐篷、毛毯等紧急救援物资外，还包括呼吸机、麻醉机、制氧机等灾后重建急需的医疗设备，希望这些物资和设备能够帮助叙方克服灾害影响，尽快恢复灾区正常秩序。

据土耳其阿纳多卢通讯社15日报道，在土叙边境地区强震发生228小时后，救援人员在土耳其安塔基亚市一座倒塌的公寓楼废墟中成功救出一位母亲和她的一对子女。另据土灾害和紧急情况管理局统计，6日强震后已发生3858次余震，其中38次震级达5级以上。

土耳其总统埃尔多安14日晚在内阁会议后对媒体说，地震已造成该国35418人死亡，另有超过10.5万人受伤，其中1.3万余人正在住院治疗。

埃尔多安同一天在一次视频讲话中说，地震造成土耳其10个省份受灾，直接受灾人口达1350万。救援人员从废墟中共救出8000多名幸存者。目前震区废墟清理工作已经在展开。

另据叙利亚卫生部及联合国人道主义事务协调厅方面最新统计数据，该国地震遇难人数已达6400人，另有近万人受伤。

土耳其外长恰武什奥卢15日说，地震发生后，已有76个国家和地区向土灾区派出救援和搜救队伍。土耳其已接收3.6万顶帐篷，另有5.1万顶仍在运往土耳其途中。

恰武什奥卢15日与到访的亚美尼亚外长米尔佐扬举行联合记者会。恰武什奥卢说，土耳其发生地震后，亚美尼亚向土派遣了一支28人的搜救队，在土南部重灾区阿德亚曼省参与搜救。此外，亚美尼亚还向土耳其运送了100吨人道主义援助物资。

叙利亚总统巴沙尔15日与约旦外交大臣萨法迪在大马士革举行会晤，这是萨法迪2011年以来首次访问叙利亚。萨法迪表示，约旦将继续向叙利亚提供震后援助，同时也将为政治解决叙利亚问题给予帮助。

世界卫生组织负责突发卫生事件的官员15日表示，反对派控制的叙利亚西北部地区医疗体系异常脆弱，他对当地灾民状况表示非常担忧。

联合国秘书长古特雷斯14日呼吁国际社会捐资3.97亿美元，为叙利亚地震受灾民众提供急需的人道主义救援。（参与记者：熊思浩、汪健、毛磊）

(责编：高歌、刘叶婷)