新华社北京2月16日电 经党中央批准，中央党史和文献研究院翻译的《中国共产党的一百年》英文版，近日由中央编译出版社出版，面向海内外发行。

2022年6月，党中央正式批准《中国共产党的一百年》中文版出版。编写《中国共产党的一百年》，是党中央交给中央党史和文献研究院的一项重要任务。习近平总书记对编写工作高度重视，作出重要指示给予指导，为编写工作指明正确方向，提供基本遵循。

全书分为“新民主主义革命时期”“社会主义革命和建设时期”“改革开放和社会主义现代化建设新时期”“中国特色社会主义新时代”四卷，共86万字，图片455幅。

《中国共产党的一百年》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于中国共产党历史的重要论述以及关于党史和文献工作的重要讲话和指示批示精神，坚持唯物史观和正确党史观，坚持解放思想、实事求是，坚持党性原则和科学精神相统一，集政治性、思想性、权威性、学术性、可读性于一体，是迄今为止公开出版的读物中，全面系统反映中国共产党历史时间跨度最长、内容最系统最完整的一部党史正史著作。

读懂今天的中国，必须读懂中国共产党。该书英文版的出版发行，为国外读者了解中国共产党的历史提供了权威读本，对于向国际社会讲好中国共产党的故事，加强对中国共产党历史的宣传阐释，帮助国外民众认识到中国共产党真正为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴而奋斗，了解中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好，具有重要意义。

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