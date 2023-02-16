今年1月末，中国车企比亚迪开始在日本市场销售其纯电动SUV ATTO 3，迈出全面进入日本乘用车市场的第一步。日本媒体认为，比亚迪带来了具有冲击力的新产品、新技术，值得日本业界认真借鉴。

近年来，中国车企加快进入日本市场，凭借物美价廉的产品赢得日本消费者信任。专家认为，在全球脱碳浪潮推动下，电动汽车将成为未来汽车市场主流。

日本是全球重要汽车市场，但电动汽车普及率较低。日本政府计划在2035年前实现在国内销售的新车全部为电动车，并出台政策支持汽车电动化。虽然有政策引导加持，但日本汽车制造商转型态度并不积极。

据英国艾尔西汽车市场咨询公司统计，2022年日本新车总销量中纯电动乘用车占比仅1.7%，远低于中国的19%及欧洲的11%。

日本综合研究所创新与发展战略中心研究员程塚正史表示，日本传统车企生产燃油车销量大、利润高，缺乏转型动力。据统计，2021年日本全国生产的纯电动汽车数量不到全球产能的1%。

日本汽车进口协会数据显示，2022年日本进口外国产纯电动汽车新车销量约1.43万辆，较上年增长66.6%，首次突破1万辆。

比亚迪亚太汽车销售事业部总经理及日本分公司社长刘学亮表示，目前纯电动汽车在日本汽车消费中占比非常低，汽车消费结构的变化将为纯电动汽车市场增长带来机会。未来几年，日本电动车市场或将加速发展。

日本名古屋大学客座教授野边继男表示，日本产电动汽车选择有限，日本消费者十分关注海外汽车电动化潮流，预计ATTO 3在日本的销量将非常可观。

中国上汽通用五菱汽车股份有限公司也计划今年春季在日本推出其轻型电动车宏光MINI EV，目前正处于市场调查和办理车型认证手续阶段。

经过多年精耕细作，中国车企凭借优势在日本电动商用车市场闯出了一片天地。

2015年，日本京都市一家公司采购5辆比亚迪电动巴士，揭开中国车企进入日本电动巴士市场序幕。为赢得日本用户信任，比亚迪邀请日本设计师参与电动巴士设计，确保维修服务覆盖日本47个都道府县，并保证48小时内向全国供应零部件。如今，比亚迪已经占据日本电动巴士市场约七成份额，并计划到2030年在日本实现销售量4000台。

此外，中国产电动货运车辆也受到日本市场青睐。2021年，日本物流龙头企业佐川急便宣布采购7200辆中国广西汽车集团生产的电动货车。同年，日本大型物流企业SBS控股公司宣布采购1万辆中国产电动货车。该公司社长镰田正彦表示，采购中国产电动车的原因是其物美价廉。

专家指出，当今世界汽车产业势力分布图呈现出日、德系燃油车和美、中系电动车竞争局面。虽然从销量看，日、德系尚处于领先地位，但全球脱碳浪潮将改变两种力量对比。

日本多摩大学研究生院客座教授沈才彬认为，电动汽车将成为未来全球汽车市场主流。为实现《巴黎协定》提出的相关目标，多国政府纷纷制定实现碳中和的时间表，明确提出停止售卖燃油汽车的时间。此外，中国企业在车载电池续航里程和充电时间等不断取得技术突破，正助力电动汽车普及。

野边继男认为，在未来15年左右，日本汽车市场的主流将是电动汽车，在电动汽车研发领域止步不前的车企将面临销量下滑、经营困难的风险。中国车企将在这一领域给日本企业带来更大竞争压力。

（据新华社电 记者钟雅、欧阳迪娜、程静）

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