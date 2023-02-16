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王毅会见法国外长科隆纳

2023年02月16日07:05 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎2月15日电（记者徐永春 胡雪）当地时间2023年2月15日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在巴黎会见法国外长科隆纳。

　　王毅表示，中国全面控制疫情，经济社会快速恢复，将为世界带来更大机遇。中方愿全面重启两国各领域对话交流，把中法关系的引擎再次发动起来。尽早召开新一轮高级别人文交流机制会议，为两国人员往来提供更多便利。明年是中法建交60周年，双方可共同策划纪念活动，夯实两国友好的民意和社会基础。中方高度重视中法关系，愿同法方深化战略沟通，增进政治互信，通过中法合作为中欧关系带来新动能，也为世界的和平、稳定和公平发挥建设性作用。

　　王毅说，中法两国都富有独立自主传统，都支持多极化，反对集团对抗。在全球化遭遇逆流、个别国家大搞脱钩断链情况下，中法应继续践行多边主义，捍卫自由贸易，加强国际科技合作。希望法方为中国企业提供公平非歧视的环境。

　　科隆纳表示，很高兴得知中国战胜疫情、经济快速复苏，这对全世界都是好消息。期待双方合作今明两年取得新的大发展，在恢复机制性对话的同时拓展新的合作领域，把因疫情失去的时间追回来，推动两国关系更上层楼。希望两国航班尽快恢复至疫情前水平，促进留学生、学者交流，加强科学文化领域合作。通过共同庆祝建交60周年，展示法中关系的深厚底蕴。法方坚定坚持一个中国政策，这一点不会有任何改变。

　　双方还就共同关心的国际地区问题交换了意见。

(责编：胡永秋、白宇)

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