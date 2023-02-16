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“与中国企业一起建设圭亚那”

本报记者  毕梦瀛
2023年02月16日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　位于圭亚那首都乔治敦以南41公里的切迪·贾根国际机场是圭亚那重要的交通基础设施。2022年6月底，中国港湾工程有限责任公司承建的机场扩建项目顺利移交。圭亚那从此拥有了第一座4E级国际机场，以及加勒比地区最长的机场跑道，具备了成为区域内航空枢纽的基本条件。

　　与扩建前相比，切迪·贾根国际机场实现了全面升级。跑道从1067米延长至3340米，新建停机坪约2.8万平方米，航站楼改、扩建约1.3万平方米，机场导航、消防、安检、行李传送、电梯、登机廊桥等配套设施也进一步完善。圭亚那公共工程部部长埃奇希尔表示，扩建项目完成后，机场可容纳波音777、波音787等宽体客机，圭亚那运输服务业将受益。此外，机场还将引进更大的货机，未来随着货运容量的提升，空运成本有望降低。

　　机场扩建后，多家航空公司开通或增加了往返乔治敦的航线。据当地媒体报道，英国航空公司计划开通往返于英国和圭亚那的航班，每周两班。圭亚那旅游、工业和贸易部部长沃尔伦德表示，新航线的开通将使在英国生活和工作的3万多名圭亚那侨民受益。

　　每次到机场验收项目，圭亚那地质勘查工程师保罗都会在新建的停机坪前驻足。他大学毕业后一直在国外工作，近年来，随着圭亚那经济发展，保罗选择回国并创办了一家地质勘查公司，服务于各类建筑项目。“在圭亚那油气行业蓬勃发展、对外交流和国际投资日益增长的大环境下，机场扩建项目为圭亚那经济腾飞插上了翅膀。”保罗对国家未来发展满怀信心。

　　圭亚那工程师艾瑞夫大学毕业后一直在机场项目部担任土建工程师，“很幸运能够运用我所学的专业知识，与中国企业一起建设圭亚那。圭亚那基础设施进一步改善，将有利于吸引更多游客。”

　　埃奇希尔表示，中国企业深度参与圭亚那基础设施建设，为圭亚那发展打下坚实基础，同时也树立了履约守信的良好企业形象。中国企业克服新冠疫情等不利影响，通过参与基础设施建设，为圭亚那带来福祉和发展机遇。“圭亚那人民珍视这份友谊，期待与中国开展更多务实合作。”


　　《 人民日报 》（ 2023年02月16日 03 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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