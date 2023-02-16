本报记者 李志伟

国际航空运输协会（简称“国际航协”）副理事长康拉德·克利福德近日接受本报记者专访时表示，中国出台优化中外人员往来管理措施，推动中外人员往来逐步走向正常化，将对全球航空业和全球经济复苏产生积极影响。

近期，不少国际投资机构预测，随着中国优化调整疫情防控措施，中国经济将持续快速提振。克利福德认为，中国经济前景向好，对航空业和全球经济来说都是好消息。去年12月上旬，国际航协发布经济展望与行业状况报告，预期2023年全球航空公司净利润将达47亿美元。这是当时基于中国可能在2023年下半年调整疫情防控措施做出的假设。“显然，实际情况大大好过此前的预期。今年1月，中国有序恢复出境游，早于预期时间，将对全球航空运输业复苏产生重要影响。”克利福德表示，国际货币基金组织不久前上调2023年全球经济增长预期，部分原因是中国优化调整防疫措施将改善中国经济增长前景，全球航空业与世界经济都将从中受益良多。

今年春节期间，中国出入境人员超过287万人次，日均41万人次，同比增长120.5%。中国游客出境游整体订单同比增长640%，跨境机票订单增长4倍以上。“我非常看好中国旅游业的复苏，其增长或将超过疫情前水平。”克利福德说，中国是航空旅行的重要市场，中国游客回归对全球旅游业复苏举足轻重。今年1月，国际航协发表声明，反对一些国家针对中国采取入境限制措施。克利福德再次强调：“今天，我们已经拥有应对新冠病毒的工具，不必诉诸切断国际联通、损害经济和破坏就业的措施。各国政府必须根据科学事实做出决策。”

“C919大飞机项目研制和数字化创新对中国航空业的持续增长极为重要。强大的航空工业将为国家发展提供有力动力，创造大量就业机会，助力经济高质量发展。”克利福德表示，中国航空业发展举世瞩目，中国自主研制C919大型客机，为全球航空公司提供了新选择，未来航空公司可根据业务计划匹配合适的机型。

“中国民航领域加快创新，令人关注。在数字营销方面，中国航空市场处于世界领先地位。随着航空旅行的恢复，我们期待中国推出更多创新举措。”克利福德表示，航空业数字化是国际航协的工作重点之一，中国民航局智慧民航建设与国际航协近3年的行业目标——航空公司数字化转型十分契合，包括客运和货运流程数字化，“期待与中国航空业深化创新合作”。

（本报华盛顿2月15日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月16日 03 版）

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